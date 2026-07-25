Na Šumavě ráno mrzlo, brzy se ale Česko rozpálí. Dorazit může až 36 stupňů
25. 7. 2026 – 9:38 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Po chladnějších dnech a nezvykle studených ránech se má do Česka vrátit horké počasí. Meteorologové očekávají, že na přelomu července a srpna začnou teploty znovu stoupat k tropickým hodnotám. Příští víkend by se maxima mohla místy dostat až na 36 stupňů Celsia.
Česko má za sebou období, které letní vedra připomínalo jen odpoledne. Rána byla v posledních dnech na řadě míst velmi chladná, v mrazových kotlinách dokonce mrzlo. Podle meteorologů se ale počasí začne v příštím týdnu měnit. Do střední Evropy má od jihozápadu proudit teplý vzduch a tropické teploty se postupně vrátí.
Český hydrometeorologický ústav upozornil, že některé meteorologické aplikace naznačují na přelom července a srpna teploty kolem 40 stupňů. Tuzemští meteorologové jsou zatím opatrnější a počítají s maximy spíše kolem 36 stupňů. Výhled budou v dalších dnech zpřesňovat.
„Zde je na místě otřepaná meteorologická fráze ‚Je to ještě daleko‘. Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června. Je proto lepší být připraven, než překvapen. Průběžně vás budeme informovat, jak se situace vyvíjí,“ uvedl ČHMÚ.
Horký by měl být hlavně příští víkend. Kromě vysokých denních teplot mohou přijít i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Právě noční vedro bývá pro lidi zatěžující, protože organismus nemá dost prostoru k ochlazení.
Současné počasí přitom vypadá úplně jinak. V posledních dnech se denní maxima většinou držela pod tropickou třicítkou a rána byla místy až podzimně studená. V sobotu k ránu klesly teploty na 12 až sedm stupňů, ojediněle i k pěti. Na šumavské stanici Kvilda-Perla meteorologové naměřili minus 3,7 stupně Celsia. Mrzlo i na dalších místech Šumavy a v Jizerských horách.
Sobota má být podle meteorologů nejslunečnějším dnem týdne. Teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. V neděli se navzdory pranostice o svaté Anně očekává nejteplejší ráno končícího týdne. Noční teploty klesnou většinou na 17 až 12 stupňů, v údolích ojediněle k deseti. Přes den se bude pohybovat od 27 do 32 stupňů a místy se mohou objevit přeháňky.
Začátek příštího týdne přinese ještě krátké ochlazení. Teploty se mají vrátit zhruba k 25 stupňům a přidá se déšť i bouřky. Od úterý se ale začne znovu oteplovat. Vrchol horké epizody meteorologové očekávají na přelomu července a srpna.
ČHMÚ zatím nepředpokládá, že by se zopakovaly extrémní hodnoty z konce června. Tehdy padl nový český teplotní rekord a vůbec poprvé v historii měření se teplota v Česku dostala přes 41 stupňů. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června 41,9 stupně Celsia.