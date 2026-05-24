Výročí, která připadají na neděli 24. května
24. 5. 2026 – 9:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 24.května je 144. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 221 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1953 (31,2 stupně C) a nejnižší v roce 1867 (3,4 stupně C).
Svátek má Jana. Je to jméno hebrejského původu, ženská podoba mužského jména Jan, které znamená "Bůh je milostivý" nebo "Bohem daný, milostivý dar Boží". K jeho známým nositelkám patří herečky Brejchová, Krausová, Preissová, Boušková nebo Plodková či zpěvačky Koubková a Kratochvílová.
Narozeniny slaví:
americký písničkář Bob Dylan (1941)
americká herečka Priscilla Presleyová (1945)
dirigent Petr Altrichter (1951)
britský herec Alfred Molina (1953)
bývalý generální ředitel České televize Jiří Janeček (1956)
spisovatelka Tereza Boučková (1957)
britská herečka Kristin Scottová Thomasová (1960)
francouzský fotbalista Eric Cantona (1966)
zpěvačka Leona Machálková (1967)
hokejista Viktor Ujčík (1972)
moldavská prezidentka Maia Sanduová (1972)
fotbalista Vladimír Šmicer (1973)
švédský hokejový brankář Johan Holmqvist (1978)
litevská premiérka Inga Ruginieneová (1981)