Chytré popelnice vás udají za špatné třídění: Senzory v koši oskenují odpad a strhnou pokutu rovnou z účtu
24. 5. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nápad, který zní jak z dystopického sci-fi, má k realitě mnohem blíž, než byste možná čekali.
Velký bratr se dívá. A brzy se dost možná bude nahlížet i do vašeho odpadu – alespoň pokud se naplní vize, kterou začali testovat (nejen) u našich západních sousedů.
Základem chytré popelnice je kontejner na čip: Obyvatel musí nejdřív přiložit občanku nebo identifikační kartu, aby se kontejner vůbec otevřel. Což není až taková novinka, podobný systém máme na několika místech už i u nás.
Jenže nad otvorem pro vhazování odpadu je napojená kamera s umělou inteligencí, která, jakmile vhodíte pytel dovnitř, ho vyfotí a zanalyzuje. A jakmile zjistí něco, co do kontejneru nepatří, rovnou vás udá úřadům, které vyměří finanční postih.
Také vás okamžitě napadlo vhodit odpad v neprůsvitném černém pytli, z něhož kamera neuvidí zhola nic, a vyřešeno? Bohužel, úřady to napadlo také. Neprůsvitné pytle jsou zakázány a jakmile ho použijete, systém to automaticky vyhodnotí jako netříděný odpad a napaří vám pokutu.
Ve světě už to funguje
A jak už padlo, nejedná se o žádnou vědeckofantastickou fikci: Jak informoval prestižní deník Der Spiegel, radnice německého města Reutlingen vybavila popelářské vozy senzory a kamerami, které skenují obsah vysypávaných nádob na bioodpad. Pokud software detekuje plasty nebo cizí předměty, popeláři nádobu nevyvezou. Výsledek z praxe? Radnice podle zpráv už začala neukázněným obyvatelům rozesílat pokuty ve výši kolem 105 eur (cca 2 600 Kč).
Ještě agresivněji na to jdou v Dubaji, kde vláda letos spustila pilotní projekt AI kamer, které sledují nejen nelegální vyhazování odpadu mimo popelnice, ale i veřejný nepořádek. Za špatné nakládání s odpadem zde rovnou padají automatické pokuty dosahující až 500 dirhamů (zhruba 3 200 korun).
Trend je k vidění i na Maltě či v USA: Podle zprávy listu Dallas Free Press a prestižního deníku The Dallas Morning News texaské město Dallas schválilo nasazení AI kamer přímo na svých padesát popelářských vozů.
Kamery mají za úkol během jízdy automaticky sledovat obsah popelnic a okolní odpadky, přičemž software už pak opravdu „na Orwella“ následně přidělí každé domácnosti takzvaný koeficient zanedbanosti. Čím větší bordel, tím nižší číslo, jinak řečeno. A podle tohoto skóre se pak budou úřady řídit při posílání inspekcí či pokut.
Kanadská tragikomedie
Vstřícně a přátelsky se pokusila do situace vstoupit i radnice kanadského města Saskatoon – ta pořídila moderní třídící stanici s AI asistentem, který měl přes kameru lidem radit, kam co vyhodit.
Plán nicméně skončil fiaskem: Jak s nepříliš velkou radostí zjistila kanadská Federace daňových poplatníků (CTF), město za tento technologický výstřelek zaplatilo přes 26 000 dolarů (zhruba 600 tisíc korun), a výsledek byl katastrofální. Úřední dokumenty odhalily, že drahá umělá inteligence radila lidem správně jen ve 37,6 % případů. Jinak řečeno, spolehlivější už by bylo si prostě hodit mincí.
A co my?
Česká republika patří dlouhodobě k evropské špičce ve třídění plastů a papíru. Na barevné kontejnery jsme zvyklí a jak potvrzují nejnovější statistiky autorizované společnosti EKO-KOM, odpad u nás pravidelně třídí už 75 % obyvatel.
I přesto ale podle expertních odhadů z třídicích linek končí v našich žlutých popelnicích i významné procento takzvaných "výmětů" – tedy věcí, které tam vůbec nepatří a celý proces recyklace kontaminují a prodražují. Chytré popelnice by tedy určitě našly využití i u nás.
Tedy alespoň do doby, než by někdo kameru přelepil žvýkačkou nebo s luxusním AI košem provedl ještě něco horšího. Protože, přiznejme si, na podobné špehování býváme celkem alergičtí.