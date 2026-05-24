Rusko zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešnik a dalšími zbraněmi
24. 5. 2026 – 11:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik.
Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel. Na sociální síti to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou také oběti na životech. Úřady v hlavním městě a jeho okolí ráno předběžně informovaly o čtyřech zabitých. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasazení rakety Orešnik a dalších hypersonických zbraní. Uvedlo, že armáda útočila na velitelské objekty v odvetě za ukrajinské útoky na civilisty.
Orešnik je balistická raketa s vysokým ničivým potenciálem. Není to poprvé, co ji Rusko proti Ukrajině použilo. Stalo se tak už letos v lednu, kdy raketa dopadla u Lvova na západě Ukrajiny, a také v listopadu 2024, kdy zasáhla město Dnipro.
V noci na dnešek zasáhla raketa Orešnik město Bila Cerkva, které leží přibližně 80 kilometrů jižně od Kyjeva. Hlavním terčem ruského útoku byl Kyjev, na který připadá většina zásahů, uvedl Zelenskyj.
"Je důležité, aby to nezůstalo bez následků pro Rusko," zdůraznil. Zároveň apeloval na země světa a na partnery ve Spojených státech a v Evropě, aby nezůstali zticha a svými kroky pomohli přimět ruského prezidenta Vladimira Putina vyslovit se pro mír.
Rusko proti Ukrajině v noci vedle dronů a střel s plochou dráhou letu vyslalo i jednu raketu středního doletu, dvě letecké rakety Kinžal a tři protilodní rakety Cirkon (Zirkon), uvedlo ukrajinské letectvo. Rusko označuje také Kinžal a Cirkon za hypersonické zbraně. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 549 dronů a 55 raket a střel různých typů, dodalo letectvo s tím, že zaznamenalo zásahy 16 raket a 51 dronů na 23 místech.
Ruské síly v odvetě za ukrajinské útoky na civilní objekty na ruském území podnikly "masivní úder s použitím raket Orešnik, Iskander, hypersonických raket Kinžal, řízených střel Cirkon, leteckých, námořních a pozemních střel s plochou dráhou letu a také útočných dronů proti velitelským a řídicím objektům, leteckým základnám a podnikům obranného průmyslu na Ukrajině", uvedlo ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS. Dodalo, že cílů úderu bylo dosaženo.
Při ruském útoku byla poškozena i budova, ve které v Kyjevě sídlí ukrajinské ministerstvo zahraničí. Stalo se tak poprvé od druhé světové války, napsal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ruské útoky na historické centrum města, které bývalo centrem Kyjevské Rusi, označil za "další důkaz, že máme co do činění s hordami barbarů, a ne s dědici civilizace".
Rakety Orešnik i při předchozích útocích na Ukrajinu vypálilo Rusko podle Moskvy v odvetě za ukrajinské útoky. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Putin, který v únoru 2022 rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, v pátek obvinil Kyjev, že ukrajinské síly záměrně zaútočily na internát pedagogické školy v okupovaném Starobilsku, kde podle úřadů zahynulo 21 lidí. Zároveň nařídil připravit odvetu. Ukrajinská armáda tvrdí, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku.