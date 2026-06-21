Výročí, která připadají na neděli 21. června
21. 6. 2026 – 7:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 21.června je 172. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 193 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2000 (35,6 stupně C) a nejnižší v roce 1915 (6,3 stupně C).
Svátek má Alois. Toto jméno se nejčastěji vykládá jako obměna francouzského jména Louis, což je obdoba jména německého původu Ludvík, které znamená "slavný boj(ovník)". Vzniklo patrně ze starofrancouzského spojení á Lois - "Ludvíkův (syn nebo přívrženec)". K jeho známým nositelům patří hokejový trenér a funkcionář Hadamczik, jmenovali se tak i výtvarník a spisovatel Mikulka nebo herec Švehlík.
Katolický kalendář připomíná svatého Aloise Gonzagu.
Pranostika:
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
Narozeniny slaví:
spisovatelka a scenáristka Markéta Zinnerová (1942)
britský hudebník Ray Davies (1944)
politik Jaromír Schling (1946)
íránská právnička, nositelka Nobelovy ceny za mír Šírín Ebadíová (1947)
ekonomka Marie Bohatá (1948)
britský spisovatel Ian McEwan (1948)
polský spisovatel Andrzej Sapkowski (1948)
politička Ivana Stráská (1952)
rakouský spisovatel Robert Menasse (1954)
hudební skladatel Daniel Fikejz (1954)
hudební kritik a publicista Jan Rejžek (1954)
francouzský fotbalista, trenér a manažer Michel Platini (1955)
podnikatel Dalibor Dědek (1957)
animátor a režisér Jan Pinkava (1963)
první čínský tchajkonaut Jang Li-wej (1965)
zpěvák skupiny Kabát Josef Vojtek (1965)
americká režisérka Lana Wachowská (1965)
herec a hudebník Václav Kopta (1965)
politik Jaroslav Zámečník (1966)
americký podnikatel Pierre Omidyar (1967)
fotbalový funkcionář Martin Malík (1970)
hudební skladatel Jan P. Muchow (1971)
americká herečka Juliette Lewisová (1973)
bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (1973)
britský princ William, vévoda z Cambridge (1982)
bývalý zaměstnanec CIA, naturalizovaný Rus obviněný ze špionáže Edward Snowden (1983)
americká zpěvačka Lana Del Rey (1985)
nizozemská rychlobruslařka Irene Schoutenová (1992)