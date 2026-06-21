Charlotte Gott kuje železo: Už dnes vypustí do světa novou píseň
21. 6. 2026 – 6:42 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvačka na dnešek chystá premiéru nové písně, fanoušky zatím potěšila krátkou ukázkou.
Charlotte Gott, dcera milovaného a nejspíš vůbec nejznámějšího českého zpěváka Karla Gotta, se vydala na sólovou dráhu a zkouší prorazit jako zpěvačka. Což, ruku na srdce, vzhledem k tomu, že nezpívá zle, a má za sebou obrovské zázemí, vůbec není špatný nápad.
Před nějakým časem vtrhla na hudební scénu se singlem In Too Deep a než se stačil vstřebat, už chystá nášup. Nová píseň se tentokrát bude jmenovat I Could Be Mine a v plném znění si ji budeme moci poslechnout již dnes.
Nedočkavci mají k mání krátkou ukázkou, o níž se Charlotte podělila na Instagramu: V několika vteřinách videa můžeme zhlédnout Charlotte v profesionálně vypadajícím videoklipu a potěšit se chytlavou melodií.
Produkční hodnoty zkrátka nechybí, což by ostatně nemělo být moc velké překvapení, vzhledem k tomu, že už na prvním singlu spolupracovala s jmény světového formátu – především s producentem Sachou Skarbekem, který má v portfoilu třeba světový megahit Wrecking Ball od Miley Cyrus.
Všechno je tedy na svém místě a nový hudební kousek od Charlotte Gott spatří světlo světa už dnes. Mírný otazník se ale pořád vznáší nad cílovkou: Světová scéna je relativně generickým popem poměrně nasycená a jméno Gott na ní nic moc neznamená, oproti tomu alespoň část domácího publika by zase uvítala něco přeci jen víc... domácího.
Charlotte míří pocitově tak nějak mezi. Ale třeba to bude stačit.
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