Výročí, která připadají na sobotu 18. dubna
18. 4. 2026 – 13:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 18.dubna je 108. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 257 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce v 2013 (25,9 stupně C) a nejnižší v roce 1852 (minus 4,2 stupně C).
Svátek má Valérie. Je to jméno latinského původu, ženská podoba mužského jména Valerián, které znamená "náležící k rodu Valeriů". Původní význam základového slova "valeo" je "silný, zdravý". Ke známým nositelkám tohoto jména patří herečka a dabérka Zawadská.
Pranostika:
Duben časy mění a obdaří fialou zemi.
Narozeniny slaví:
hudební skladatel Jan Klusák (1934)
hudební vědec, zakladatel a vedoucí souboru Spirituál kvintet Jiří Tichota (1937)
bývalý irský prezident Michael Daniel Higgins (1941)
americký herec James Woods (1947)
francouzský režisér, scenárista a herec Régis Wargnier (1948)
herečka Naďa Konvalinková (1951)
režisér a manažer Adrian Sarbu (1955)
americký herec Eric Roberts (1956)
politik Stanislav Eichler (1960)
bývalá francouzská premiérka Élisabeth Borneová (1961)
herec Pavel Kříž (1961)
americký moderátor Conan O'Brien (1963)
olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík (1969)
libanonský podnikatel a politik Saad Harírí (1970)
etiopský vytrvalec Haile Gebrselassie (1973)
kanoista Tomáš Máder (1974)
politik Aleš Juchelka (1976)
podnikatel Jan Barta (1985)