Výročí, která připadají na sobotu 18. dubna

18. 4. 2026 – 13:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Sobota 18.dubna je 108. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 257 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce v 2013 (25,9 stupně C) a nejnižší v roce 1852 (minus 4,2 stupně C).

Svátek má Valérie. Je to jméno latinského původu, ženská podoba mužského jména Valerián, které znamená "náležící k rodu Valeriů". Původní význam základového slova "valeo" je "silný, zdravý". Ke známým nositelkám tohoto jména patří herečka a dabérka Zawadská.

Pranostika:

Duben časy mění a obdaří fialou zemi.

Narozeniny slaví:

hudební skladatel Jan Klusák (1934)

hudební vědec, zakladatel a vedoucí souboru Spirituál kvintet Jiří Tichota (1937)

bývalý irský prezident Michael Daniel Higgins (1941)

americký herec James Woods (1947)

francouzský režisér, scenárista a herec Régis Wargnier (1948)

herečka Naďa Konvalinková (1951)

režisér a manažer Adrian Sarbu (1955)

americký herec Eric Roberts (1956)

politik Stanislav Eichler (1960)

bývalá francouzská premiérka Élisabeth Borneová (1961)

herec Pavel Kříž (1961)

americký moderátor Conan O'Brien (1963)

olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík (1969)

libanonský podnikatel a politik Saad Harírí (1970)

etiopský vytrvalec Haile Gebrselassie (1973)

kanoista Tomáš Máder (1974)

politik Aleš Juchelka (1976)

podnikatel Jan Barta (1985)

Tagy:
ČR mix kalendárium 18. dubna
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Vědci z ČR a USA odhalili slabinu bakterií, která může pomoci s léčbou infekcí

Nejnovější články