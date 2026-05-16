Výročí, která připadají na sobotu 16. května
16. 5. 2026 – 6:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 16.května je 136. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 229 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1997 (30 stupňů C) a nejnižší v letech 1874 a 1900 (2,6 stupně C).
Svátek má Přemysl. Je to staré české jméno, které se vykládá jako "kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli". K jeho známým nositelům patří politik Sobotka, spisovatel a hudebník Rut, fotbalista Bičovský či plážový volejbalista Kubala.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků.
Pranostika:
Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
Narozeniny slaví:
argentinský fotbalista Antonio Rattín (1937)
architekt Martin Rajniš (1944)
anglický hudební skladatel a producent Nicky Chinn (1945)
jazzový zpěvák Laďa Kerndl (1945)
britský hudebník Robert Fripp (1946)
písničkář Pepa Nos (1949)
francouzský módní návrhář Christian Lacroix (1951)
irský herec Pierce Brosnan (1953)
běloruská sportovní gymnastka Olga Korbutová (1955)
herec Oldřich Kaiser (1955)
herec Ondřej Vetchý (1962)
americká zpěvačka Janet Jacksonová (1966)
hokejista Richard Král (1970)
argentinská tenistka Gabriela Sabatiniová (1970)
polský prezident Andrzej Duda (1973)
americká herečka Tori Spellingová (1973)
kanadský hokejový brankář Jean-Sebastien Giguere (1977)
zpěvačka a spisovatelka Natálie Kocábová (1984)
influencer a moderátor Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek (1985)
americká herečka Megan Foxová (1986)
herečka a houslistka Jenovéfa Boková (1992)
norský biatlonista Johannes Thingnes Bö (1993)