Hádka nekončí! Ornella má jasno o viníkovi svého příkoří: Za všechno může Arichteva, soptí
16. 5. 2026 – 8:05 | Magazín | Jana Strážníková
O viníkovi všech problémů má influencerka zcela jasno a neváhá to vášnivě sdělit světu.
Kauza vulgárního videa a s ním spojených obav o blahobyt dětí Ornelly Koktové stále pokračuje.
Den, kdy Josef Kokta (snad omylem) zveřejnil video, v němž na své malé děti řve nejvulgárnější výrazy, které v češtině vůbec máme, už docela určitě tihle manželé nemanželé stihli proklít asi tak milionkrát. Od té doby to totiž jde od desíti k pěti a ničemu nepomohly ani další, pozdější záběry, na nichž zase malého syna pro změnu bije Ornella.
Videa celkem očekávatelně vzbudila veřejné pohoršení a bouři nevole. Vyjádřila se k nim i spousta celebrit, padala slova o sociálce i apely na firmy, aby s Koktovou rozvázaly spolupráci.
Což Ornelle, která je na konflikt zvyklá snad celý život, samo o sobě možná ani nevadilo. Problém je, že se pak výzvy přetavily v realitu, sociálka se o její děti opravdu začala zajímat a spousta společností s ní vážně zrušila kšefty. A to už prostě zabolí.
Mírně zoufalou snahu se alespoň nějak zahojit nejspíš nejlépe ilustruje fakt, že Ornella začala najednou nabízet své vlastní soukromí se slevou: Předplatné jejích podcastů nabízela za 50 % na půl roku.
A kdo za kompletně všechno může? Veronika Arichteva!
Připomeňme, že herečka se na sítích opravdu celkem ostře vyjádřila o rodičovských kompetencích Koktových a skutečně zmínila apel na firmy, aby Ornellu už dál nepodporovaly. Rozhodně ale nebyla jediná.
„Přeju ti, ať najdeš klid v duši, protože to, co jsi způsobila v současnosti mým dětem, normální žena a matka neudělá,“ zahájila Ornella svůj výpad na Veroniku na sociální síti.
„Mé děti musely i k psychologovi, kde se řešila čtyři roky stará, vyřešená a milionkrát omluvená věc. Byla jsi ty se svým synem na výslechu kvůli tvému incidentu? Byla jsi se svým synem u psycholožky rozebírat ten roky starý incident – i pro tebe údajně uzavřený? Kolik lidí tě za to lynčovalo? Kolik lidí vyzývalo firmy, se kterýma děláš, ať u nich skončíš?!“ lomila rukama ve vzpomínce na to, jak Veronika kdysi přiznala, že malého syna kdysi udeřila pyžamem s cvočky, když provokoval jejich starého psa.
„Možná si najdi i tým na to, jak si poradit sama se sebou a neničit systematicky ostatní rodiny, které si normálně žily v pohodě,“ pokračuje dál nasupená influencerka.
„Důležité je, že OSPOD řekl, že jsme výborní rodiče a děti jsou v pořádku," dodal Josef Kokta.
Konečný verdikt nicméně podle Blesku, který se snažil tvrzení ověřit, nepadl: „Případ prošetřujeme. Všechny aktéry jsme vyslechli a máme zhruba měsíc na vyhodnocení poznatků. Ohledně závěrů se pak obraťte na mluvčího OSPOD, případně na samotné rodiče,“ uvedla Dagmar Šobíšková, vedoucí Oddělení péče o děti a rodinu.
„Na nikoho jsem osobně OSPOD neposlala. Tak, prosím, nešiř lži!“ reagovala stručně Veronika Arichteva.