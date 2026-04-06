6. 4. 2026 – 15:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Výročí, která připadají na pondělí 6. dubna
Pondělí 6.dubna je 96. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 269 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2024 (25,4 stupně C) a nejnižší v roce 1839 (minus 5,7 stupně C).

Svátek má Vendula. Jedná se o domácký tvar ženského jména Václava, které má staročeský původ a znamená "více slavný". K jeho známým nositelkám patří prezidentka nadace Kapka naděje Svobodová, herečka Křížová nebo triatlonistka Frintová.

Římskokatolická církev slaví svátek svatého Celestýna.

Pranostika:

Na svatého Celestýna nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.

Narozeniny slaví:

rumunský hráč na Panovu flétnu Gheorghe Zamfir (1941)

německý režisér Hans Geissendörfer (1941)

americký režisér a scenárista Barry Levinson (1942)

malíř a restaurátor Jiří Látal (1949)

zemědělský podnikatel Jiří Netík (1950)

horolezec Josef Rakoncaj (1951)

matematik a politik Igor Němec (1959)

americký zpěvák, kytarista a skladatel Frank Black (1965)

německý hokejový brankář Olaf Kölzig (1970)

herec David Švehlík (1972)

hokejista Pavel Zacha (1997)

