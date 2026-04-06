Výročí, která připadají na pondělí 6. dubna
6. 4. 2026 – 15:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pondělí 6.dubna je 96. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 269 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2024 (25,4 stupně C) a nejnižší v roce 1839 (minus 5,7 stupně C).
Svátek má Vendula. Jedná se o domácký tvar ženského jména Václava, které má staročeský původ a znamená "více slavný". K jeho známým nositelkám patří prezidentka nadace Kapka naděje Svobodová, herečka Křížová nebo triatlonistka Frintová.
Římskokatolická církev slaví svátek svatého Celestýna.
Pranostika:
Na svatého Celestýna nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.
Narozeniny slaví:
rumunský hráč na Panovu flétnu Gheorghe Zamfir (1941)
německý režisér Hans Geissendörfer (1941)
americký režisér a scenárista Barry Levinson (1942)
malíř a restaurátor Jiří Látal (1949)
zemědělský podnikatel Jiří Netík (1950)
horolezec Josef Rakoncaj (1951)
matematik a politik Igor Němec (1959)
americký zpěvák, kytarista a skladatel Frank Black (1965)
německý hokejový brankář Olaf Kölzig (1970)
herec David Švehlík (1972)
hokejista Pavel Zacha (1997)