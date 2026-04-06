12 důvodů, proč vaše množení ve vodě selhává- a jak to napravit
6. 4. 2026 – 14:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Množení pokojovek ve vodě vypadá jako nejjednodušší způsob, jak si doma zdarma vypěstovat vlastní džungli. Stačí sklenice, voda a trocha trpělivosti, že? Pravda je ale taková, že i tento zdánlivě banální proces má svá úskalí. Od hnijících stonků až po špatné světlo- podívejte se na 12 nejčastějších chyb, které dělají i zkušení pěstitelé, a naučte se, jak své řízky konečně úspěšně přivést k životu.
Množení pokojových rostlin ve vodě vypadá na první pohled jako dokonalý „hack“ pro každého pěstitele. Je to levné, nepotřebujete nic než sklenici a pozorovat rašící kořínky skrze sklo je nesmírně uspokojující. Jenže i tato zdánlivě jednoduchá metoda má svá úskalí, která mohou ambiciózní projekt proměnit v hnědou kaši v zapáchající sklenici.
1. Ne každá rostlina je „vodomil“
Voda není univerzální médium. Zatímco rostliny s měkkými stonky (pothos, filodendron, begónie) v ní koření jedna báseň, druhy s dřevnatými stonky (dracény, fíkusy) mají tendenci spíše hnít. Pokud vaše rostlina ve vodě chřadne, zkuste raději směs perlitu a vermikulitu (50/50), která drží vlhkost, ale pustí ke kořenům kyslík.
2. Nemocný řízek zázrak neudělá
Množení se často používá jako poslední záchrana umírající rostliny. Pokud je ale řízek už dehydrovaný nebo napadený chorobou, ve vodě pravděpodobně shnije. Tip: Mateřskou rostlinu vydatně zalijte den předem, aby byly řízky plné síly a vody.
3. Zapomínání na hladinu a kyslík
Voda ve sklenici se odpařuje rychleji, než si myslíte, zvlášť na slunci. Navíc stojatá voda postupně ztrácí kyslík. Pro úspěch je klíčové vodu alespoň jednou týdně úplně vyměnit nebo alespoň doplnit čerstvou.
4. Pozor na vlhkomilné bakterie
Otevřený řez na stonku je jako rána, do které se snadno dostane infekce. Pokud nůžky nebo sklenici nesterilizujete (stačí otřít alkoholem), posíláte řízek do lázně plné bakterií. Čistota je v tomto případě půlka úspěchu.
5. Past jménem „vodní kořeny“
Kořeny, které vyrostou ve vodě, jsou křehké, bílé a mají jinou strukturu než ty zemní. Přechod do substrátu je pro ně šok. Jak na to? Přesazujte, až když mají kořínky kolem 10 cm, a první týdny udržujte substrát vlhčí, aby si rostlina postupně zvykla na hustší médium.
6. Každý má své tempo
Zatímco pothos vyžene kořeny za pár dní, taková zamiokulkas si dává načas i několik týdnů. Nespěchejte. Pokud řízek vyjmete příliš brzy, stres z přesazení ho pravděpodobně zahubí. Pokud se měsíc nic neděje, zkuste použít kořenový stimulátor (auxiny).
7. Listy a květy do vody nepatří
Ponechat na řízku co nejvíce listů vypadá logicky kvůli fotosyntéze, ale listy ponořené ve vodě jsou jistou cestou k hnilobě a kontaminaci. Stejně tak odstraňte květ, rostlina musí energii investovat do kořenů, nikoliv do kvetení.
8. Na velikosti záleží
Příliš malé řízky se ve sklenici „utopí“, příliš velké (časté u monster) se zase převažují a stonek se může zlomit o okraj sklenice. Ideální délka řízku je 10 až 15 cm. Sklenici volte tak, aby stonek pevně podpírala.
9. Světlo: dobrý sluha, zlý pán
Průhledné sklo je skvělé pro kontrolu, ale přímé slunce může vodu ve sklenici doslova uvařit. Jemné kořínky se spálí dřív, než se stihnou vyvinout. Lepší je východní okno s mírnějším světlem a pozor na průvan od větracích otvorů.
10. Bez „uzlu“ to nepůjde
Uzel (nodium) je to hrbolaté místo na stonku, odkud rostou listy. Právě odtud vyrůstají i kořeny. Pokud uříznete jen list se stonkem bez kousku hlavního stonku s uzlem, většina rostlin vám ve vodě nikdy nezakoření.
11. Invaze řas
Řasy milují světlo a stojatou vodu stejně jako vaše rostliny, ale mají jednu špatnou vlastnost- kradou řízkům kyslík. Pokud se voda zbarví do zelena, řízek vyjměte, otřete, sklenici vydrhněte a dejte čerstvou vodu. Pomáhá i neprůhledná nádoba.
12. Bezlisté stonky ve vodě nefungují
Pokud máte jen holý kousek stonku s uzlem bez listů, voda mu nepomůže, protože bez listů neprobíhá fotosyntéza. Tady nastupuje metoda „mokrého množení“: uzel položte na vlhký perlit do uzavíratelné plastové krabičky. Vytvoříte mikro-skleník, který probudí růst nového listu. Až ten se objeví, můžete se vrátit k vodě.
Množení rostlin ve vodě je fascinující proces, který nám dovoluje nahlédnout pod pokličku přírody. I když se může zdát, že seznam překážek je dlouhý, nenechte se odradit. Většině nezdarů předejdete prostou čistotou a trochou pozornosti. Každý neúspěšný řízek je jen další lekcí v botanice. Pokud se vám ve vodě nedaří, experimentujte- zkuste perlit, rašeliník nebo jiný kout bytu s jiným světlem. Rostliny jsou neuvěřitelně přizpůsobivé a dříve či později najdete ten správný recept, který u vás doma funguje. Jakmile jednou uvidíte první bílý kořínek, který vyrazil z vašeho řízku, zapomenete na všechny zkažené pokusy. Stačí trocha trpělivosti a vaše džungle se brzy začne rozrůstat úplně zdarma.