Výročí, která připadají na čtvrtek 16. července
16. 7. 2026 – 17:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čtvrtek 16.července je 197. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 168 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2007 (37,3 stupně C) a nejnižší v roce 1840 (8,8 stupně C).
Svátek má Luboš. Je to původně domácká podoba jména slovanského původu Lubomír (popřípadě Luboslav), které znamená "mírumilovný" a dnes se užívá jako samostatné jméno. Nelze však vyloučit, že vzniklo z přídavného jména "lubý" (dnes "libý"), a pak znamená "líbezný". K jeho známým nositelům patří hudebník Pospíšil nebo již zesnulí choreograf Ogoun a kytarista Andršt.
Narozeniny slaví:
francouzský dirigent Serge Baudo (1927)
bývalý japonský premiér Jasuo Fukuda (1936)
australská tenistka Margaret Courtová (1942)
slovenský herec a režisér Martin Huba (1943)
kanadská diplomatka Louise Fréchetteová (1946)
herečka a podnikatelka Regina Rázlová (1947)
izraelský houslista Pinchas Zukerman (1948)
exministr zdravotnictví a lékař Luděk Rubáš (1953)
americký dramatik a režisér Tony Kushner (1956)
americký tanečník Michael Flatley (1958)
německý režisér Thomas Arslan (1962)
americká herečka Phoebe Catesová (1963)
gruzínská politička Nino Burdžanadzeová (1964)
španělský cyklista Miguel Indurain (1964)
americký komik a herec Will Ferrell (1967)
politik Josef Bělica (1978)
sjezdařka Lucie Hrstková-Pešánová (1981)
velšský fotbalista Gareth Bale (1989)