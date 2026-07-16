Svatební průmysl čelí nové realitě. Ozempic přinutil salony měnit smlouvy
16. 7. 2026 – 18:15 | Magazín | Alex Vávra
Léky na hubnutí jako Ozempic nebo Mounjaro nemění jen lidské postavy, ale také fungování svatebního průmyslu. Nevěsty hubnou o několik konfekčních velikostí ještě před obřadem, salony přepisují smlouvy a švadleny se klientek nově ptají, zda používají injekce na hubnutí.
Ještě donedávna platilo, že si nevěsta vybrala svatební šaty zhruba rok před obřadem, absolvovala několik zkoušek a těsně před svatbou se provedly drobné úpravy. Celý proces fungoval desítky let téměř stejně. Pak přišly léky na hubnutí.
Ozempic, Wegovy, Mounjaro a další přípravky ze skupiny GLP-1 během několika let změnily způsob, jakým miliony lidí přistupují ke snižování hmotnosti. Jejich dopad se přitom zdaleka neomezuje jen na zdravotnictví nebo kosmetický průmysl. Nově začínají měnit i svatební byznys. Salony upravují smlouvy, švadleny pokládají klientkám otázky, které dříve nikdy nepadaly, a některé nevěsty nakonec zjistí, že šaty objednané před několika měsíci jsou jim v den svatby o několik velikostí větší.
Návrhářka svatebních šatů Rebecca Schoneveld, která se tomuto oboru věnuje více než šestnáct let, říká, že ještě před pár lety bylo běžné, když nevěsta před svatbou zhubla několik kilogramů. Dnes ale některé ženy během několika měsíců shodí i více než třicet kilogramů. Taková změna už znamená, že původní šaty často přestávají být použitelné.
Velké svatební salony potvrzují, že se změnilo i chování zákaznic. Mnoho z nich přichází vybírat šaty včas, ale samotný nákup odkládá, protože netuší, jak budou vypadat za půl roku nebo za rok. Některé větší společnosti proto začaly nabízet garanci správné velikosti až do dne svatby. Menší salony si ale podobný přístup finančně dovolit nemohou.
Když dvě velikosti navíc znamenají nový problém
Svatební šaty nejsou běžný kus oblečení. Jejich výroba trvá několik měsíců a následné úpravy představují desítky hodin pečlivé krejčovské práce. Pokud nevěsta zhubne o jednu nebo dvě velikosti, zkušená švadlena si většinou poradí. Jakmile je ale rozdíl větší, začíná být situace podstatně složitější.
Specialisté na úpravy svatebních šatů popisují, že v takových případech nestačí jen zúžit švy. Šaty se často musí prakticky rozebrat a znovu sestavit podle nových proporcí. Taková práce může stát desítky tisíc korun a ani tehdy není jisté, že bude výsledek odpovídat původnímu návrhu.
Právě proto se mění i smlouvy mezi salony a zákaznicemi. Mnohé nevěsty dnes při objednávce podepisují, že berou na vědomí možné komplikace v případě výrazného úbytku hmotnosti. Některé salony si navíc vyhrazují právo účtovat další úpravy zvlášť nebo upozorňují, že při změně o několik konfekčních velikostí může být jediným řešením objednání nových šatů. Změnil se dokonce i průběh první schůzky.
Britská švadlena Angie Smith dnes svým klientkám pokládá otázku, která byla ještě před pár lety nemyslitelná: používáte injekce na hubnutí?
„Není to proto, že bych byla zvědavá. Potřebuji to vědět kvůli plánování. Úplně to změnilo způsob, jakým pracuji,“ vysvětluje. Podobnou zkušenost popisuje i řada dalších švadlen. Pokud totiž nevěsta přijde na druhou zkoušku po dalším výrazném zhubnutí, znamená to často začít celou práci téměř od začátku.
Nezměnily se jen šaty, ale i očekávání
Své zkušenosti sdílejí také samotné nevěsty.
Laura začala užívat semaglutid ze zdravotních důvodů ještě před zásnubami. Když vybírala šaty, netušila, jak bude za několik měsíců vypadat. Mezi objednávkou a dodáním zhubla přes 22 kilogramů a musela požádat výrobce o menší velikost. Při sledování hubnutí jí pomáhal ChatGPT. Do něj zadávala aktuální váhu i tělesné míry a nechávala si odhadnout, jakou velikost bude potřebovat v době dodání šatů. Výsledek ji překvapil. Odhad vyšel téměř přesně a kromě drobného zkrácení nebyly potřeba žádné úpravy. Jenže ani tím příběh neskončil. Laura dál hubla a několik týdnů před svatbou jí švadlena doporučila jediné – už nezhubnout ani kilogram. Jinak by jí šaty bez ramínek začaly sklouzávat.
Katie během užívání Mounjara zhubla téměř 29 kilogramů. Od začátku byla k salonu otevřená a o léčbě mluvila. Přesto očekává, že bude muset absolvovat další zkoušku, protože od posledního měření opět zhubla.
Martine šla opačnou cestou. Šaty si koupila schválně o tři velikosti menší a ke švadleně zamířila až ve chvíli, kdy dosáhla své cílové váhy. Během příprav na svatbu shodila více než 31 kilogramů.
Podle odborníků ale nejde jen o ženy s obezitou. Stále častěji po lécích GLP-1 sahají i ženy, které chtějí před svatbou zhubnout jen několik kilogramů. Svatební koordinátoři zároveň potvrzují, že tento trend už dávno není výhradně ženskou záležitostí. Injekce na hubnutí stále častěji využívají i budoucí ženichové.
Léky GLP-1 tak postupně mění celý ekosystém svatebního průmyslu. To, co bylo ještě před několika lety výjimkou, se stává běžnou součástí plánování svatby. Salony přepracovávají obchodní podmínky, švadleny posouvají termíny zkoušek co nejblíže obřadu a výrobci hledají způsoby, jak se přizpůsobit zákaznicím, jejichž postava se může během několika měsíců proměnit k nepoznání.
Svatební šaty byly vždy symbolem okamžiku, který si žena pamatuje celý život. Zdá se ale, že v éře Ozempicu se mění i všechno kolem nich. Nejen velikosti na štítku, ale i pravidla, podle kterých celý svatební byznys desítky let fungoval.