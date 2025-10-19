V Itálii zemřela Sofia Corradiová, spolutvůrkyně výměnného programu Erasmus
19. 10. 2025 – 12:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve věku 91 let zemřela v Římě Sofia Corradiová, spolutvůrkyně programu Evropské unie pro výměnu studentů Erasmus.
O smrti italské právničky a odbornice na pedagogiku informovala její rodina, uvedla dnes agentura DPA.
Corradiová přišla koncem 60. let 20. století s myšlenkou výměny studentů mezi evropskými univerzitami, která v roce 1987 vyústila ve vznik programu Erasmus. Od té doby jej využilo více než 15 milionů studentů.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že Corradiová významně přispěla ke vzniku "generace Evropy". Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zastávala Italka myšlenku evropské mládeže "která se setkává a obohacuje skrze své rozdíly".
Program, který odkazuje na nizozemského učence a humanistu Erasma Rotterdamského, dnes funguje i mimo Evropskou unii. Podporuje studenty a akademické pracovníky při pobytech v zahraničí a pomáhá financovat také stáže ve firmách.
Corradiová, které se přezdívalo "Mamma Erasmus", se této iniciativě věnovala téměř dvě desetiletí. Její nápad vznikl z nepříliš dobré osobní zkušenosti: během studií v Římě získala roční Fulbrightovo stipendium na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, ale po návratu jí domovská univerzita odmítla uznat absolvované zkoušky.