Ropa dál zdražuje kvůli situaci na Blízkém východě, Brent se dostal nad 114 USD
19. 3. 2026 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy dnes pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě.
Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta.
Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) krátce po 08:00 SEČ vykazovala růst zhruba o procento a dostala se nad 97 dolarů za barel. Za mírnějším zdražováním WTI stojí mimo jiné uvolňování ropy ze strategických zásob Spojených států, napsala agentura Reuters.
"Eskalace na Blízkém východě, cílené útoky na ropnou infrastrukturu a smrt íránských vůdců. To vše signalizuje dlouhodobější narušení dodávek ropy," uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.
Zdroj agentury Reuters uvedl, že terčem vzdušného útoku se dnes ráno stala rafinerie SAMREF ropné společnosti Saudi Aramco v saúdskoarabském přístavu Janbu v Rudém moři. Dopad útoku je nicméně podle zdroje minimální.
Íránské revoluční gardy dnes vyzvaly k evakuaci několika ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru, včetně závodů společnosti SAMREF, která je společným podnikem Saudi Aramco a americké Exxon Mobil
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
|
BURZA
|
TYP
|
KONTRAKT
|
AKTUÁLNÍ CENA
|
PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|
Londýn - ICE
|
Brent
|
květen
|
114,31
|
107,38
|
New York - NYMEX
|
WTI
|
duben
|
97,25
|
96,32