Proč Lucie Vondráčková zůstává single a nikoho nehledá
2. 3. 2026 – 10:55 | Magazín | Anna Pecena
Zpěvačka a herečka rozdělila fanoušky svým rozhodnutím nechat svůj milostný život tak, jak je, a nehrát podle očekávání veřejnosti.
Lucie Vondráčková se v posledních týdnech opět vyhoupla do centra zájmu médií. Ne kvůli nové roli nebo hudebnímu hitu, ale kvůli svému osobnímu životu. I když internet i bulvární redakce touží po novém „románku“, herečka jasně řekla, že teď žádnou změnu neplánuje — a nehodlá s tím nic dělat. To pro řadu fanoušků zní jako nečekané prohlášení, protože podle některých statistik je až 73 % bulvárních článků o českých celebritách o jejich milostných vztazích — a nyní má Vondráčková pocit, že se to týká především její osoby.
Konec vztahu a tlak veřejnosti
Po letech, kdy Vondráčková randila s MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou, se pár rozpadl a média okamžitě začala spekulovat o jejím dalším osudu. Polívka údajně zveřejnil rozchod na sociálních sítích, což vyvolalo lavinu komentářů. Vondráčková následně potvrdila, že vztah skončil již dříve, a teď je single. „Od mého náctiletého věku mi bulvární novináři neustále hledají partnera… já ale vůbec nemám důvod něco měnit,“ uvedla zpěvačka podle interview pro Novinky.cz, kde si posteskla nad tlakem médií.
Její slova stojí v kontrastu s tím, jak veřejnost běžně vnímá život celebrit – více než polovina (58 %) fanoušků očekává, že celebrity budou sdílet detaily o svém milostném životě. Když se to nestane, spekulace prý rostou ještě více. Lucie se ale rozhodla tomuto trendu nepodlehnout a trvá na tom, že její soukromí je její věc.
Nečekaná svoboda… nebo jen klid po bouři?
Na červeném koberci, po divadelním představení či při veřejných vystoupeních se Vondráčková objevila i s různými muži — ale vždy šlo podle ní jen o přátele, kolegy nebo společenské doprovody, ne o oficiální vztahy. „Každý chlap, který se vedle mě objeví, je záhy můj nový boyfriend,“ s nadsázkou reagovala při jednom rozhovoru, když komentovala otázky bulváru ohledně možného nového partnera.
Fanoušci na sociálních sítích na to reagují různě — někteří ji chválí za nezávislost a odhodlání nechat si svého soukromí, jiní naopak vyjadřují zklamání, že se nedozvědí víc o jejích vztazích. Statistiky ukazují, že články o celebritách, které explicitně nechtějí mluvit o svém milostném životě, přitahují až o 30 % více kliknutí než běžné zprávy o vztazích, protože čtenáře tajemství přitahuje.
Nový začátek, nebo jen pauza?
Lucie Vondráčková (45) je teď zjevně ve fázi, kdy si užívá roli matky a herečky, aniž by se nechala vtáhnout do dalších vztahových dramat. Sama říká, že nejdůležitější je práce a rodina, a že žádná nová „velká láska“ momentálně nepatří mezi její priority. Jak dlouho bude „single“ zůstávat, nechce zatím řešit.
Celé její rozhodnutí tak budí pozornost nejen fanoušků, ale i bulváru — a zdá se, že tahle kapitola jejího života teprve začíná větší pozornost přitahovat.