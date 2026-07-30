Zvíře, které jsme vyhubili, se vrátilo a staví za nás. Účet za bobra ale roste
30. 7. 2026 – 8:57 | Magazín | Tamara Černá
Kdysi jsme ho vyhubili, dnes jich tu žije kolem patnácti tisíc. Staví mokřady, které šetří miliony, jinde ale nadělá škody za miliony další.
Je to největší evropský hlodavec a jeden z mála tvorů, který si krajinu přestavuje k obrazu svému. Bobr evropský se do české přírody vrátil po víc než sto letech a rozšířil se rychleji, než kdo čekal. Jenže spolu s ním se vrátil i starý spor. Je to požehnání, nebo pohroma?
Z nuly zpátky do celé republiky
Ještě v polovině devatenáctého století u nás bobr dožíval poslední léta. Lidé ho vybíjeli kvůli kožešině, masu i takzvanému bobřímu pižmu a poslední kusy padly zhruba kolem roku 1850. Na dlouhé desítky let pak z české krajiny úplně zmizel.
Návrat začal až v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy se první bobři objevili na soutoku Moravy a Dyje. Přišli přirozeně, šířením z kolonií vysazených v Bavorsku a Rakousku. A pak už to šlo rychle. K roku 2020 odhadli odborníci českou populaci na zhruba patnáct tisíc zvířat a stále přibývají. Nejvíc jich je na jihozápadě Čech, na dolním Labi a na východní Moravě. Bobr se tak během jediné lidské generace vrátil prakticky do celé země.
Staví mokřady, které bychom platili draho
Nejzajímavější na bobrovi je, co dokáže s krajinou. Odborně se mu říká ekosystémový inženýr. Staví hráze, za kterými vznikají tůně a mokřady.
Krásně to ukázal případ z Brd z ledna 2025. V chráněné krajinné oblasti chtělo Povodí Vltavy vybudovat mokřad. Mělo hotový projekt i stavební povolení, jenže příprava se táhla roky. Než se stačilo začít, nastěhovala se tam bobří rodina a mokřad postavila sama. Podle vedoucího správy oblasti tím v dnešních cenách ušetřila státu až třicet milionů korun. Osm bobrů odvedlo práci, kterou úřady i s hotovým povolením sedm let nedokázaly dotáhnout do konce.
V suchu je k nezaplacení
Proč je to tak cenné? Bobří hráze zadržují vodu. Zpomalí její odtok z krajiny, doplní zásoby pod povrchem a v období sucha ji uvolňují postupně. V zemi, kterou čím dál častěji trápí sucho, je to velká pomoc.
**Co je ekosystémový inženýr?** Druh, který svou činností výrazně mění prostředí kolem sebe a vytváří podmínky pro spoustu dalších organismů. Bobří tůně jsou domovem žab, čolků, vodních ptáků i ryb.
Kolem bobřích mokřadů proto roste rozmanitost života. Vědci z několika českých univerzit teď v projektu jménem BIBOB počítají, jak přesně bobr pomáhá krajině čelit změně klimatu. Zní to skoro neuvěřitelně, ale jeden hlodavec dělá zadarmo práci, na kterou lidé vypisují dotační programy.
Jenže účet za škody roste
Teď ta druhá strana mince. Bobr nezná hranice pozemků ani plány vodohospodářů. Podhrabává rybniční a protipovodňové hráze, kácí stromy, zaplavuje pole a lesy.
Analýza ochranářů vyčíslila škody na vodních dílech za roky 2010 až 2016 na téměř 192 milionů korun. Skoro dvě třetiny z toho připadly na Povodí Moravy, hlavně na ochranné hráze a Baťův kanál. A to čísla pokrývají jen část území, takže reálné škody jsou vyšší. Do budoucna se mluví o částkách ve stovkách milionů. Právě proto stát rozdělil zemi na zóny. Někde má bobr klid, jinde se jeho dílo tlumí a v krajním případě se smí i odlovit. Zádrhel je v tom, že náhrady stát platí za škody na plodinách a porostech, ale ne za ty nejdražší škody na vodních dílech.
Nejlepší stavitel v říši zvířat
Bobr je zkrátka rozený stavitel a k práci má dokonalé nářadí. Jeho oranžové řezáky nikdy nepřestanou růst, a tak jimi bez ustání hlodá. Silnější strom dokáže porazit za jedinou noc. Z větví, bláta a kamení pak staví hráze a takzvané hrady, obydlí se vchodem schovaným pod vodou. Kope i dlouhé nory do břehů, které měří klidně desítky metrů.
Žije v monogamních párech, které spolu vydrží roky, a samice přivede na svět obvykle dvě až čtyři mláďata ročně. Hráz přitom nestaví ze záliby. Dělá to jen tam, kde je u jeho obydlí málo vody, aby si zvedl hladinu a vchod měl bezpečně schovaný pod ní. Každá bobří stavba tak má svůj přesný účel.
Jak poznat, že máte u vody bobra
Bobra samotného zahlédnete málokdy, je hlavně noční. Jeho práce je ale vidět na dálku. Nechává po sobě stromy okousané do špičky jako ořezaná tužka a kmeny zbavené kůry. Staví pečlivě skládané hráze z větví a bláta.
Snadno ho lidé pletou s nutrií nebo ondatrou. Rozdíl je hlavně ve velikosti a v ocase. Bobr váží patnáct až třicet kilo a má široký plochý ocas jako pádlo. Nutrie je menší a má ocas kulatý, ondatra ještě menší a ocas úzký. Když u vody uvidíte opravdového obra mezi hlodavci, je to on. A pokud kolem najdete ořezané pahýly stromů a hrázku z větví, máte jistotu.