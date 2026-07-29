Zvířata, která vstala z mrtvých. Druhy považované za vyhynulé se znovu našly živé
29. 7. 2026 – 15:50 | Magazín | Tamara Černá
Některé druhy věda odepsala jako vyhynulé, a ony se pak našly živé. Kolik takových zmrtvýchvstání se děje a co je vůbec umožňuje?
Vyhynutí zní jako definitivní tečka. Občas se ale příroda o slovo přihlásí znovu a ukáže, že jsme se spletli. Zvíře, které vědci dávno odepsali, se najednou objeví živé. Takovým případům se říká lazarovy druhy a je jich víc, než byste čekali.
Co je lazarův druh
Název odkazuje na biblického Lazara, kterého Ježíš vzkřísil. V přírodě jde o druh, který byl považovaný za vyhynulý a pak se znovu našel živý. Někdy po desítkách let, jindy po milionech.
Tyhle případy jsou pro vědu důležité. Ukazují, že takzvané vyhynutí často znamená jen to, že druh dlouho nikdo neviděl. Zvlášť u malých, vzácných nebo skrytě žijících tvorů v odlehlých končinách. Než druh prohlásíme za nadobro ztracený, měli bychom si být opravdu jistí. Příroda totiž umí překvapit.
Ryba, která přežila dinosaury
Nejslavnějším příkladem je ryba latimérie. Ve fosilním záznamu mizí zhruba před šestašedesáti miliony let, tedy zároveň s dinosaury. Vědci ji považovali za dávno vyhynulou.
Pak přišel prosinec roku 1938. Kurátorka jihoafrického muzea si všimla podivné ryby v úlovku místního rybáře. Byla to živá latimérie. Zvíře, které mělo být miliony let mrtvé, celou dobu klidně plavalo v hlubinách u afrického pobřeží. Byl to jeden z největších zoologických objevů století a dodnes platí za symbol toho, že fosilní záznam nemusí mít vždycky poslední slovo.
Hmyz na skále i pták ze sněhu
Podobných příběhů je víc. Na ostrově Lord Howe u Austrálie žil velký strašilkovitý hmyz, kterého kolem roku 1920 vyhubily zavlečené krysy. Druh platil za vyhynulý, jenže v roce 2001 objevili vědci maličkou populaci na osamělé skále uprostřed moře, na jediném keři. Přezdívá se mu nejvzácnější hmyz světa.
Na Novém Zélandu zas žil velký nelétavý pták takahé, odepsaný na konci devatenáctého století. V roce 1948 ho lékař znovu objevil v odlehlém horském údolí. Stopa ve sněhu ho dovedla k poslední žijící populaci. Dnes díky pečlivému záchrannému programu žije těch ptáků zase kolem pěti set. Z jednoho nálezu ve sněhu se stala celá zachráněná populace.
Vstávání z mrtvých pokračuje i dnes
Nejde přitom o samou dávnou historii. Návraty se dějí pořád. V roce 2023 se v jižní Africe díky psu stopaři a rozboru stop DNA v písku znovu našel zlatokrt, kterého nikdo neviděl skoro devadesát let. Ve stejné době zachytila fotopast v horách Nové Guineje vzácného vejcorodého savce, ježuru, ztraceného přes šedesát let.
Úplně čerstvý je objev z jara 2026. Na Nové Guineji vědci potvrdili hned dva vačnatce, kteří byli známí jen z fosilií a považovaní za vyhynulé po tisíce let. Jeden z badatelů popsal, že při pohledu na první snímek měl pocit, jako by cestoval časem. Právě takové okamžiky patří k tomu nejsilnějšímu, co dnešní zoologie zažívá.
Jak se ztracený druh vůbec najde
Jak se vlastně podaří najít zvíře, které nikdo desítky let neviděl? Klíčem bývají odlehlá a těžko přístupná místa, kam málokdo zavítá. Skalní ostrohy, horská údolí, husté pralesy. Právě tam malé populace nenápadně přežívají, mimo lidský dohled.
Vědě dnes pomáhají i nové nástroje. Fotopasti, které trpělivě čekají v divočině celé měsíce. Rozbory takzvané environmentální DNA, kdy stačí vzorek půdy nebo vody a z něj se pozná, jaká zvířata tudy prošla. A hlavně znalosti místních obyvatel, kteří dané zvíře často znají dávno předtím, než ho popíše věda. Mezinárodní organizace vedou seznamy stovek hledaných ztracených druhů, a daří se. V průměru se jeden takový druh znovu objeví zhruba jednou za půl roku.
Zmrtvýchvstalce má i česká příroda
Nemusíme jezdit do exotiky. I u nás se vracejí druhy, které tu byly považované za ztracené. Vzácný dravý vodní brouk potápník se znovu objevil v jižních Čechách. Do jedné rezervace na jižní Moravě se po letech vrátil vzácný brouk vázaný na staré stromy. A výzkum jedné univerzity potvrdil v Jeseníkách výskyt vzácného brouka po více než sto letech.
Jsou to tichá zmrtvýchvstání, o kterých se moc nemluví. Přesto ukazují totéž co ty slavné příběhy ze světa. Příroda je odolnější a záhadnější, než si myslíme, a překvapení nemusí čekat jen v pralese, ale i za humny.
Ale pozor, ne každý se vrátí
Aby nevznikl mylný dojem, že se nakonec najde každý. Tak to není. Nejsmutnějším protikladem je vakovlk, takzvaný tasmánský tygr. Poslední známý kus uhynul v zoo v roce 1936, ironií osudu jen pár týdnů poté, co druh dostal zákonnou ochranu.
Od té doby lidé nahlásili stovky pozorování, žádné se ale nikdy vědecky nepotvrdilo. Vakovlk se prostě nevrátil. Připomíná tím, že vyhynutí většinou opravdu bývá konec. A že každý znovunalezený druh je vzácná druhá šance, kterou příroda nedává často. O to víc bychom si těch návratů měli vážit.