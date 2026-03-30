Zuzana Bubílková se bez rozpaků opřela do Turka: "Hranatá nula"
30. 3. 2026 – 5:30 | Magazín | Jana Strážníková
Věčně přátelská a příjemná herečka ukázala, že když už na to přijde, umí také vytasit náležitě břitké ostří.
Těžko si představit oblíbenou herečku a bavičku Zuzanu Bubílkovou jinak než v dobré náladě a s širokým úsměvem na rtech. Jinak ji totiž snad nikdo nikdy neviděl. Nyní ale předvedla, že když se potřebuje vyjádřit vážně, servítky si nebere.
Zuzaně hnul žlučí neministr Filip Turek, respektive jeho příspěvek k narozeninám Zdeňka Svěráka: „Vychován tak, aby podepsal ANTICHARTU a agitoval milionářům z milionu chvilek? Ale herec byl úžasný,“ zveřejnil motorista na sítích.
Na to ostře reagovala Bubílková, která dění kolem Anticharty zažila na vlastní kůži a viděla na vlastní oči.
„Filip Turek se navezl do Svěráka, že podepsal Antichartu. To vytahovali politici i na Šimka, když jsme jim šlápli na kuří oko. Podpis Anticharty byl ale podvod. Komunisti svolali povinnou schůzi pro všechny pod pohrůžkou, že kdo nepřijde, ten už si neškrtne,“ vzpomínala herečka na Instagramu.
Ona sama komunistický pamflet nepodepsala, ale jen díky lživé výmluvě a chuti riskovat, protože v té době byla ještě svobodná a neohrozila tak rodinu: „K Antichartě pak přiložili prezenční listiny. Já tam nejsem, protože jsem v té době dělala v rozhlase a na schůzi jsem přišla záměrně pozdě s výmluvou, že jsem vysílala a podepsat jsem se zapomněla,“ vyprávěla.
Svěrák a Šimek, kteří nakonec podepsali, prý pod tlakem a komunistickým vydíráním prakticky nemohli jinak: „Věřte, bylo to pro ně kruté rozhodnutí,“ ujišťuje Zuzana.
Nakonec dala i jasně najevo, co si myslí o Turkovi: „Proto mě štve, že se do těchto lidí teď kopne kdejaká hranatá nula, která má jediné štěstí, že se narodila v době, kdy už o nic nejde, pouze o vlastní koryto,“ dodala ostře.
