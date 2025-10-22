Zuzana Belohorcová: "Zasloužím si partnera, který mě bude respektovat!"
22. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená moderátorka konečně obsáhleji promluvila o vztahové situaci.
Mlhy okolo se sice nejdřív vznášelo jak na představením Davida Copperfielda v nejlepších letech, nakonec ale šla populární moderátorka Zuzana Belohorcová s pravdou ven.
Drby nelhaly, její manželství s podnikatelem Vlastou Hájkem prochází těžkou krizí a rozpadá se.
Všechno začalo, když magazín eXtra vypátral údajnou podnikatelovu milenku: „Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitní makléřku z jeho kanceláře,“ tvrdil zdroj přímo z Tenerife, kde Hájek s Belohorcovou bydlí.
Hájek pak dlouho zatloukal, Belohorcová ale nedávno připustila, že je konec: „Moji rodiče jsou spolu 51 let, i já jsem i myslela, že spolu zůstaneme do konce života. Ale život přináší různé příběhy. Pro mě vždy byla na prvním místě moje rodina a děti. Budu nyní věnovat víc energie sobě, své rodině a svým dětem,“ uvedla pro magazín Super.
A nyní se k tématu vyjádřila ještě trochu obsáhleji pro Blesk:
Potvrdila prodej vily i firmy: „Dům stále prodáváme, ale samozřejmě ho máme v nabídce. A firmu prodáváme už nějaký měsíc, teď jsme u konce. Společnost je dobře zavedená. Brand Tenerife Real má na ostrově, na kterém žijeme, váhu a jsem ráda, že se našeho byznysu ujímají noví majitelé.“
Na dotaz na manželskou situaci neodpovídala nijak ohnivě a volila spíš opatrná slova: „Mluví se o tom, že rok 2025 je rokem plným změn a úklidu. A já jsem uklidila nejen v profesním, ale i v tom osobním životě. To, co běží v médiích, asi všichni zachytili. Nejsem z toho úplně nadšená, ale moc dobře vím, že takové věci se stávají všem, nejen nám.“
„Život přináší různé životní okamžiky. Jsme spolu vlastně už osmnáct let. Vždy jsem stála při svém muži. Ale když pak přijdou takovéto momenty a nastanou životní změny, myslím, že by k tomu měl člověk přistupovat s pokorou. Pro klid rodiny, hlavně svých dětí, které jsou pro mě vším, se k tomu absolutně nevyjadřuji, protože si myslím, že každý, kdo nějakým způsobem zná mého manžela, tak si na to zcela jistě udělá svůj názor, a já už to nebudu muset nijak komentovat. Čas pak ukáže, co se vlastně stalo a jak se to stalo,“ dodala.
Úplně v klidu ale zřejmě není, protože drobný osten svému zřejmě již bývalému partnerovi nakonec ještě věnovala: „Všichni vědí, že jsem byla vždycky ta, která to táhla za jeden provaz, dávala to dohromady. A tak si teď myslím, že si zasloužím po svém boku partnera, který mě bude respektovat!“