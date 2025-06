Zrazená Natálie ze Survivoru a vlna soucitu: „Nečekala jsem takovou šílenou smršť"

10. 6. 2025 – 9:01 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená, podražená, silná a inspirativní. Natálie sice nevyhrála hlavní cenu, srdce fanoušků má ale u nohou.

Možná neodešla domů s dvěma miliony a novým autem jak Spicy Pája, ale podporu a věrnost fanoušků si vydobyla naprosto bez diskuzí.

Natálie Halouzková, která v Survivoru skončila poté, co ji vrazil dýku do zad falešný spojenec Michael Skalický, dorazila na slavnostní finále do pražského Duplexu, kde redaktorovi eXtra.cz prozradila, jak se vypořádala se situací.

Krutá zrada prý doma v Česku strhla obrovskou lavinu soucitných zpráv a vyjádření podpory: „Nečekala jsem takovou šílenou smršť. Ještě doteď mi píšou a je to nádherný, ty slova podpory,“ prozradila.

„Byla to síla. Nečekala jsem takovou podporu a jsem za to strašně, strašně vděčná a fakt si toho vážím,“ prohlásila s upřímným úsměvem.

Někteří podnikavci se samozřejmě pokusili využít situace i k něčemu pokročilejšímu: „Jo, nějací pánové už mě zvali na rande, ale já asi takhle přes Instagram nechodím na schůzky. Já potřebuju přímý kontakt s tím člověkem, abych cítila chemii,“ vysvětlila Natálie, kterou na sociální síti zřejmě sbalit nepůjde.

Pokud by to nicméně někdo chtěl zkusit z očí do očí, herečka rovnou prozradila, jak by měl ideální protějšek zhruba vypadat: „V první řadě by měl být empatický, měla by tam být taková chemie, a teď nemyslím čistě nějaký pulzování, to samozřejmě taky, ale takové to organické propojení, když jsi s tím člověkem fakt na jedné vlně. Měl by být chápavý, měl by být emočně vyspělý, neměl by se bát chodit na terapii třeba… Asi spousta věcí. Ale když víš, tak víš,“ zamyslela se.

Uvidíme, kdy se někdo takový naskytne.