Žralok, co se možná narodil za třicetileté války a pořád žije. Jak to věda dokázala změřit?
29. 7. 2026 – 11:15 | Magazín | Tamara Černá
Nejstarší zvíře s páteří na světě žije v ledové hlubině a může pamatovat dobu před čtyřmi sty lety. Jeho věk vědcům prozradilo oko.
Obsah článku
- Nejstarší zvíře s páteří, jaké známe
- Jak se dá změřit věk žraloka
- Dospělost až ve sto padesáti letech
- Téměř slepý, a přesto loví
- Tajemství dlouhověkosti ukryté v genech
- Jedovaté maso a časová osa, co bere dech
Někde v temné a ledové hlubině severního Atlantiku možná právě teď pomalu plave žralok, který je na světě déle než jakékoli jiné zvíře s páteří. Zní to jako pohádka, ale stojí za tím tvrdá věda. A nejzajímavější na tom je, jak vůbec vědci dokázali stáří takového tvora spočítat.
Nejstarší zvíře s páteří, jaké známe
Řeč je o žralokovi grónském. V roce 2016 vyšla v časopise Science studie, která obletěla svět. Tým vedený Juliem Nielsenem prozkoumal osmadvacet těchto žraloků a u největší samice, dlouhé přes pět metrů, odhadl věk na zhruba 392 let.
Je ale potřeba být poctivý. Nejde o přesné číslo, ale o odhad s velkým rozpětím. Vědci uvádějí, že žralok byl starý nejméně 272 let a s velkou pravděpodobností někde mezi 272 a 512 lety. I tak je to rekord. Žádný jiný obratlovec, tedy zvíře s páteří, se podle dostupných dat nedožívá tolika let. Překonává i grónskou velrybu, která žije kolem dvou set let, i řadu druhů želv. Drží tak korunu nejdéle žijícího zvířete s páteří, o kterou se s ním zatím nikdo vážně nepere.
Jak se dá změřit věk žraloka
Tady přichází ta nejchytřejší část. U žraloka grónského nejde stáří určit obvyklým způsobem. Nemá v těle tvrdé kosti s letokruhy, které by šlo spočítat. Vědci proto sáhli po oku.
Jádro oční čočky totiž vznikne ještě před narozením a už se po celý život nemění. Je to jako otisk okamžiku, kdy zvíře začalo existovat. A právě tohle jádro jde chemicky datovat.
**Co je radiokarbonové datování?** Metoda, která z množství určité formy uhlíku ve tkáni pozná, jak je stará. U mladších žraloků vědcům pomohl uhlík z atomových zkoušek v 50. a 60. letech. Ty vypustily do oceánů výraznou stopu, která poslouží jako přesná časová značka.
Dospělost až ve sto padesáti letech
Pomalý je u tohohle žraloka úplně všechno. Roste sotva centimetr za rok. A pohlavně dospívá až někdy kolem sto padesáti let věku. Do té doby, kdy jiná zvířata dávno prožila celý život, tenhle žralok teprve dozrává.
Právě proto je tak zranitelný. Když populace utrpí, nedokáže se rychle vzpamatovat. Samice začne mít potomky až po půldruhém století, takže se počty obnovují velmi pomalu. Mezinárodní ochranářská unie ho proto vede jako zranitelný druh. Nejvíc jich hyne jako nechtěný vedlejší úlovek v rybářských sítích.
Téměř slepý, a přesto loví
Kdybyste takového žraloka potkali, nejspíš by vás ani neviděl. Naprosté většině jedinců se totiž na oko přisaje drobný parazit, korýš dlouhý pár centimetrů, který zrak vážně poškodí. Nakažené jsou skoro všechny zkoumané kusy.
Žralokovi to ale nevadí. V temné hlubině, kam skoro nedosáhne světlo, je zrak stejně skoro k ničemu. Loví hlavně čichem. Je to takzvaný spící žralok, patří k nejpomalejším rybám vůbec a plave pomaleji, než člověk jde. A přesto se v jeho žaludku našly i zbytky tuleňů. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že žralok nachytá spícího tuleně na hladině a nehlučně udeří dřív, než se stačí probrat. Jak přesně to ale pomalé zvíře dokáže, zůstává tak trochu záhadou.
Tajemství dlouhověkosti ukryté v genech
Proč vlastně žralok grónský žije tak nepředstavitelně dlouho, dnes teprve luští věda. V roce 2024 se badatelům poprvé podařilo přečíst jeho celý genom. A hned je něco překvapilo. Je zhruba dvakrát větší než genom lidský, největší ze všech žraloků.
Vědci v něm hledají stopy, které za tou dlouhověkostí stojí. Zajímají je hlavně geny spojené s opravou poškozené dědičné informace a s obranou buněk. Naděje je jasná. Když pochopíme, jak dokáže tělo tohohle žraloka odolávat času, mohlo by nás to jednou posunout i v poznání lidského stárnutí. Zatím jde o první krůčky, ale i ty samy o sobě fascinují.
Jedovaté maso a časová osa, co bere dech
Poslední kuriozita se týká jeho masa. Čerstvé je pro člověka jedovaté a způsobí stav podobný těžké opilosti. Islanďané si s tím ale poradili už dávno. Maso nechají zahrabané a měsíce fermentují, teprve pak z něj vznikne tradiční pokrm hákarl, proslulý pronikavým čpavkovým zápachem.
A teď to, co bere dech. Pokud se ten nejstarší zkoumaný žralok narodil někdy kolem roku 1627, přišel na svět uprostřed třicetileté války, pár let po bitvě na Bílé hoře. Isaac Newton se narodil až o šestnáct let později. Ten žralok byl tedy na světě dřív než Newton a dospělosti dosáhl až v době, kdy skládal hudbu Mozart. Je to jen odhad, ne jistota. I tak z něj mrazí.