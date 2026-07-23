Žraloci mají pupík, kamarády i matematické schopnosti
23. 7. 2026 – 10:42 | Magazín | Alex Vávra
Žraloci nejsou jen nebezpeční predátoři z filmů. Ve skutečnosti jde o mimořádně inteligentní tvory s fascinujícími schopnostmi, kteří přežili všechna velká hromadná vymírání, umějí počítat, mají nejlepší přátele i pupík. Přinášíme devět překvapivých faktů, které změní pohled na jedny z nejstarších obyvatel světových oceánů.
Když se řekne žralok, většina lidí si představí neúnavného predátora s ostrými zuby, který nezná nic jiného než lov. Skutečnost je ale mnohem zajímavější. Moderní výzkumy ukazují, že tito mořští vládci jsou inteligentní, společensky založení a disponují smysly, které si lidé jen stěží dokážou představit. Jejich evoluční příběh navíc sahá tak hluboko do minulosti, že žraloci brázdili oceány dávno před prvními stromy nebo dinosaury.
Přestože jsou často zobrazováni jako nemilosrdní samotáři, ve skutečnosti patří mezi nejpozoruhodnější obratlovce na Zemi. Některé jejich schopnosti by jim mohly závidět i nejmodernější technologie.
Neuvěřitelní přeživší s překvapivou inteligencí
Žraloci patří mezi nejúspěšnější živočichy v historii planety. Jejich předci přežili všech pět velkých hromadných vymírání, která Zemi postihla. Dokonce přečkali i takzvané Velké vymírání na konci permu, při němž zmizela většina tehdejšího života včetně přibližně 90 procent mořských organismů. Zatímco nespočet jiných druhů navždy vyhynul, žraloci se dokázali přizpůsobit a dnes obývají prakticky všechny oceány světa.
Pověst bezmyšlenkovitých zabijáků jim ale rozhodně nepatří. Vědci zjistili, že se dokážou učit, rozlišovat zvuky, rozpoznávat barevné geometrické tvary i abstraktní vzory. Některé druhy si navíc informace pamatují celé měsíce. Ještě překvapivější je jejich schopnost jednoduchého počítání. V experimentech dokázali rozlišit například mezi třemi a pěti nebo čtyřmi a sedmi objekty. Naopak rozdíl mezi čtyřmi a pěti už byl natolik malý, že jej spolehlivě nerozeznali.
Kuriózní výsledky přinesl také výzkum australských vědců, kteří zkoumali chování žraloků portjacksonských. Naučili je, že po zaznění hudby mají doplavat na určité místo v nádrži, kde dostanou potravu. Když hrála jazzová hudba, žraloci úkol zvládali bez problémů. Při klasické hudbě však správné místo nedokázali spolehlivě najít, přestože chápali, že mají něco udělat.
Ani společenský život žraloků neodpovídá rozšířeným představám. Například žraloci útesoví šedí vytvářejí dlouhodobé skupiny, jejichž členové spolu tráví roky. Skupiny se během sezóny rozdělují a znovu spojují, podobně jako přátelé, kteří se pravidelně scházejí.
Mladí žraloci citronoví se navíc jeden od druhého učí. Ve skupinách získávají zkušenosti s hledáním potravy i vyhýbáním se predátorům a dávají přednost jedincům podobné velikosti, které už znají. Dokonce i velcí bílí žraloci byli opakovaně pozorováni při dlouhých společných cestách oceánem, během nichž se od sebe téměř neoddělili.
Pupík, sourozenecký kanibalismus i šestý smysl
Mnoho lidí překvapí, že někteří žraloci mají pupík. Zatímco část druhů klade vejce, jiné nosí mláďata v děloze podobně jako savci. Embrya jsou vyživována prostřednictvím pupeční šňůry, a po narození tak mají několik týdnů či měsíců viditelnou jizvu – pupík.
Existují ale i druhy s ještě neobvyklejší strategií rozmnožování. U žraloka tygřího písečného se v každé děloze zpočátku vyvíjí několik embryí. Ta mezi sebou vedou nelítostný boj o přežití a postupně se navzájem požírají, až zůstane jediné. Přeživší mládě pak získává veškerou potravu pouze pro sebe a rodí se mimořádně silné.
Neméně fascinující je i žraločí kůže. Na první pohled připomíná běžnou šupinatou pokožku, ve skutečnosti je však pokrytá tisíci drobných zoubků zvaných dentikly. Ty snižují odpor vody a umožňují efektivnější plavání. Na dotek působí jako velmi hrubý smirkový papír. Právě proto ji v minulosti řemeslníci používali například k jemnému broušení luxusních houslí nebo při výrobě nábytku.
Žraloci zároveň disponují jedním z nejdokonalejších smyslových systémů v živočišné říši. Kromě zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu využívají také postranní čáru, která zachycuje vibrace ve vodě, specializované receptory reagující na změny tlaku a především Lorenziniho ampule.
Tyto drobné póry soustředěné hlavně na hlavě žraloka obsahují citlivé nervové buňky schopné zachytit nepatrné elektrické impulzy. Díky nim mohou žraloci vycítit svalovou aktivitu jiných živočichů včetně tlukotu jejich srdce. To jim umožňuje úspěšně lovit i v naprosté tmě nebo objevit kořist ukrytou pod pískem na mořském dně. Pravděpodobně jim také pomáhají při orientaci během tisíce kilometrů dlouhých migrací podle magnetického pole Země.
Příběh žraloků je ale fascinující i z evolučního hlediska. Nejstarší fosilní pozůstatky jejich předků jsou staré přibližně 450 milionů let. První zuby podobné dnešním žraločím se objevily asi před 410 miliony let a skutečně moderní žraloci se vyvinuli přibližně před 195 miliony let.
To znamená, že žraloci existovali desítky milionů let před prvními stromy, stovky milionů let před dinosaury a dokonce ještě před vznikem prstenců Saturnu i dnešní Polárky. Přestože dnes vědci znají zhruba 500 druhů, jejich rozmanitost byla v minulosti ještě mnohem větší a nové druhy jsou objevovány dodnes.
Možná nejzajímavější je ale skutečnost, že lidé a žraloci mají společného předka. Žil přibližně před 440 miliony let a vypadal mnohem více jako primitivní ryba než jako člověk. Od té doby se naše evoluční cesty dávno rozešly, přesto oba druhy spojuje stejný pradávný začátek.
Žraloci jsou tak mnohem víc než jen symbol nebezpečí. Jsou živoucí kronikou evoluce, která přežila největší katastrofy v historii Země, vyvinula mimořádné smysly i překvapivě složité chování a dodnes patří mezi nejdokonalejší predátory světových oceánů. Čím více je vědci zkoumají, tím častěji se ukazuje, že o těchto fascinujících tvorech víme stále méně, než jsme si ještě donedávna mysleli.