Zrada na Ukrajině. Rusko-americký plán připomíná spíše sny Kremlu

20. 11. 2025 – 14:03 | Zpravodajství | Aleš Smutný

Volodymyr Zelenský v Bílém domězdroj: Profimedia
Podle ověřených informací dvou médií Washington s Moskvou připravují plán, který by udělal radost Putinovi Trumpovi, ale znamenal by ponížení a faktickou kapitulaci Ukrajiny.

V dalším vývoji v rámci velmi nesystematické a nedůsledné zahraniční politiky kabinetu Donalda Trumpa došlo k odhalení plánu, který připravuje americký vyslanec Steve Witkoff a ruský poradce a blízký spojenec Putina Kirill Dmitrijev. Jeho realizace by v jádru znamenala tristní kapitulaci Ukrajiny podle drakonických podmínek Kremlu, přičemž by si ovšem mohl Donald Trump připsat další prázdné prohlášení o ukončení války. Uskutečnění tohoto plánu by ve skutečnosti zničilo veškeré naděje Ukrajiny na existenci bez přímého ruského vlivu a zároveň by podrazila nohy evropské koalici podporující bránící se stát. Což by ovšem pro Trumpa mohla být spíše výhoda než nevýhoda.

Plán na ukončení války má 28 bodů a de facto nese většinu jejích následků právě Ukrajina. Mimo jiné by se musela vzdát území, které nyní kontroluje Rusko a také území, které jeho armáda nekontroluje či není schopná udržet, ale patří do širších ambicí agresora. Dalším bodem v plánu je výrazná redukce ukrajinské armády na polovinu současného stavu a další zásahy do její struktury. Ukrajina by musela omezit produkci a vlastnění zbraní určitého typu a musela by se vzdát veškerých zbraní a výbavy, které zakoupila od Spojených států amerických.

profimedia-1050764795 Steve Witkoff, podnikatel a náhodný politik na Obchodním fóru v Miamizdroj: Profimedia

Ačkoliv by součástí této dohody měly být bezpečnostní záruky, plán zakazuje umístění zahraničních jednotek na území Ukrajiny a to i kdyby mělo jít o pozorovatelskou misi. Stejně tak by se Ukrajina musela vzdát střel schopných zasáhnout vnitrozemí Ruska.

V bizarní eskalaci návrhů, které mají zjevně návrh udělat co nejvíce vstřícný pro Rusko by ruština získala status druhého oficiálního jazyka země a místní pobočka ruské ortodoxní církve by získala oficiální status. Zveřejnění návrhu tak vyvolalo údiv na mnoha stranách, protože připomíná spíše naplnění většiny ruských požadavků, které jsou často nesmyslné a absurdní. Je celkem patrné, že se Witkoffův tým snaží vyjít vstříc Putinovu, který de facto od začátku války nezměnil postoj a neuhnul ze svých požadavků ani o píď.

Pro Spojené státy by šlo o velmi pohodlné řešení, protože Ukrajina pro aktuální vládu představuje jen zbytečné obtíže. Válka zde nepatří mezi priority kabinetu a její existence kazí Trumpovy deklarace, že ji velmi rychle zastaví. Navíc, ministr zahraničí Marco Rubio se dlouhodobě soustředí na Čínu a její hrozbu americkému vlivu v Tichomoří.

profimedia-1050235243 Premiérka Julia Svyrydenkovázdroj: Profimedia

Odhalení diskutovaného plánu je pro Kyjev velmi nešťastné. Podmínky v něm de facto nejsou akceptovatelné, protože jdou daleko za dříve deklarované červené linie a jeho realizace by znamenala kapitulaci prakticky ve všem s výjimkou vzdání se politické kontroly nad zbytkem území. Navíc, dnes se v Kyjevě odehrává schůzka premiérky Julie Svyrydenkové a předních představitelů americké armády v delegaci vedené Danielem P. Driscollem. Jednání se zúčastní i prezident Volodymyr Zelenský a dá se předpokládat, že téma se místo předpokládaných témat jako obnovení spolupráce obou států a zostření tlaku na Rusko stočí spíše k Witkoff-Dmitrijevovu plánu.

Aleš Smutný
