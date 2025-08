Zpomalil se vám mobil? Nekupujte nový, tyhle triky vám ho zrychlí

2. 8. 2025 – 10:00 | Magazín | Tamara Černá

Android telefony po delší době používání často zpomalují. Otevírání aplikací trvá déle, reakce systému jsou pomalejší a celkový dojem z používání se výrazně zhoršuje. Pokud nechcete hned kupovat nový telefon, ale přesto chcete svižnější zařízení, máme pro vás pět účinných kroků, které pomohou zrychlit i starší Android.

1. Odinstalujte nebo zakažte nepoužívané aplikace

Každá nainstalovaná aplikace zabírá místo v úložišti a mnohé z nich běží tiše na pozadí, i když je právě nepoužíváte. To zpomaluje systém a zbytečně zatěžuje paměť RAM. V Nastavení najděte sekci Aplikace (nebo Aplikace a oznámení) a projděte si, co vše máte nainstalováno. Pokud narazíte na aplikaci, kterou jste nepoužili týdny nebo měsíce, bez obav ji odinstalujte. Systémové aplikace, které nejdou odstranit, lze často alespoň zakázat – tím se přestanou spouštět na pozadí.

2. Vyčistěte mezipaměť a přebytečná data

Aplikace si ukládají do mezipaměti různé soubory, aby fungovaly rychleji, ale pokud se těchto dat nashromáždí příliš, může to naopak telefon zpomalovat. Čas od času je dobré cache vymazat. U novějších verzí Androidu to lze provést v Nastavení > Úložiště, nebo pomocí aplikací jako Files od Googlu. Ty vám navíc nabídnou i další tipy na uvolnění místa – například odstranění duplicitních souborů, starých fotek nebo nevyužívaných videí.

3. Omezte vizuální efekty a animace

Android je známý svými vizuálními efekty, přechody a animacemi, které vypadají dobře, ale mohou být náročné na výkon, zejména u starších zařízení. Jejich omezení nebo vypnutí může výrazně zrychlit reakce systému. Nejprve si aktivujte Vývojářské možnosti (v Nastavení > Informace o telefonu několikrát klepněte na „Číslo sestavení“, dokud se nezobrazí hláška). Poté v nově zpřístupněné sekci Vývojářské možnosti najděte nastavení animací (měřítko animace oken, přechodové animace, měřítko trvání animace) a nastavte je na „Vypnuto“ nebo „0.5x“. Výsledkem bude svižnější pohyb v systému.

4. Dejte přednost lehkým alternativám aplikací

Mnohé oblíbené aplikace – jako Facebook, Messenger nebo YouTube – mají své odlehčené verze s přízviskem „Lite“. Ty zabírají méně místa, méně zatěžují procesor a RAM, a přitom většinou nabízejí všechny základní funkce. Stejně tak se vyplatí používat webové verze aplikací přímo v prohlížeči, které mnohdy fungují rychleji než jejich plnohodnotné mobilní protějšky. Pokud telefon často zpomaluje při otevření sociálních sítí, právě zde můžete získat největší výkonové zlepšení.

5. Proveďte restart nebo tovární nastavení (jako krajní řešení)

Jednoduchý restart může vyřešit dočasné zpomalení, protože ukončí všechny běžící procesy a obnoví systém do základního stavu. Pokud ale žádný z předchozích kroků nepomůže, zvažte obnovení továrního nastavení. Tato možnost kompletně smaže všechna data a vrátí telefon do stavu, v jakém byl při prvním zapnutí. Než k tomu přistoupíte, důkladně si zálohujte fotografie, kontakty a další důležité soubory. Tovární reset najdete v Nastavení > Systém > Obnovení.

Zpomalený Android nemusí nutně znamenat konec jeho užitečnosti. S trochou péče a několika jednoduchými úpravami se může jeho výkon výrazně zlepšit. Vyzkoušejte tyto kroky a zjistíte, že i starší telefon může opět běžet svižně a bez zbytečných záseků. Pokud ale ani to nepomůže, možná nastal čas poohlédnout se po novějším modelu – ideálně s dostatkem operační paměti a čistým Androidem.