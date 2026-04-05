Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera Radka Filipiho
5. 4. 2026 – 13:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera, někdejšího mistra světa v benchpressu Radka Filipiho.
Lucie Bílá to uvedla na sociálních sítích se slovy „Měním status na 'Šťastně vdaná'". Svatba se odehrála již 10.března na Svaté Hoře v Příbrami a Lucii i Radkovi se ji podařilo utajit.
K této šťastné události vydala Lucie dojemnou písničku s názvem Pupy, ve které zpívá i její nyní už manžel Radek, a kterou pro ni složil Pokáč. Videoklip o jejich svatební dni a písničku si můžete pustit zde.
Mnohonásobná držitelka Českého slavíka má za sebou úspěšnou sólovou kariéru, provozuje vlastní divadlo, vystupuje v muzikálech, několikrát se objevila i před kamerou a na kontě má i několik knih. Zpěvačka původem ze středočeských Otvovic se narodila 7. dubna 1966.
Z mnohaletého vztahu s producentem Petrem Kratochvílem má Bílá syna Filipa, který ji v kostele vedl k oltáři.
V roce 2002 se provdala za pozounistu Stanislava Penka, manželství trvalo rok. Podruhé vstoupila do manželství v den svých čtyřicátin v italském Miláně, provdala se za zpěváka Václava Noida Bártu, manželi byli dva roky.
Nyní je už zhruba dekádu jejím partnerem Filipi, který pro Lucii Bílou původně pracoval a kterého si nyní tajně vzala ve Svaté Hoře v Příbrami 10.3. 2026 ani ne měsíc před svými šedesátými narozeninami.