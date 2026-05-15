Dnes je pátek 15. května 2026., Svátek má Žofie
Počasí dnes 13°C Slabý déšť

Zpět do dubna. Meteorologové upřesnili předpověď, podprůměrné teploty budou pokračovat

15. 5. 2026 – 8:43 | Magazín | BS

Zpět do dubna. Meteorologové upřesnili předpověď, podprůměrné teploty budou pokračovat
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Vypadá to, že se dva měsíce spletly navzájem: V dubnu bylo jak v létě, v květnu zas máme jak v průměrném dubnu.

Zmrzlí muži už nám sice zamávali a zase odešli po svých, studenou frontu, která jim dorazila v závěsu, ale stále cítíme všude kolem.

Meteorologové hlásí, že se příští týden začne pomalu oteplovat, dnes a o víkendu ale žádné dramatické skoky čekat nemáme. Bude chladno a deštivo.

„Dnešek bude chladný a poměrně deštivý, maximální teploty kolem 14 °C budou odpovídat spíše polovině dubna. Ráno a dopoledne doprovodí většinou zatažená obloha a kromě severozápadní poloviny Čech i občasný déšť,“ uvádí odborníci na sociální síti.

„Dešťové pásmo se během dne přesune severně od našeho území, ale hlavně v Čechách se začnou objevovat přeháňky a oblačnost se začne protrhávat,“ pokračují.

Žádné moc divoké plány s prací venku nebo dlouhými výlety si nemáme dělat ani na konec týdne: „O víkendu bude pokračovat počasí s podprůměrnými teplotami, převažující velkou oblačností a v jihovýchodní, postupně ve východní polovině území s deštěm. Na západě a severozápadě Čech bude oblačnost protrhaná a zaprší jen výjimečně,“ dodávají.

Přiložená mapka ukazuje, že nejtepleji bude dnes okolo Prahy a na jižní Moravě. A to ne o moc:

chmu 15052026 teplota zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nakoupit státní dluhopisy

Následující článek

Stát vám změří obvod pasu, za nadváhu je pokuta. U nás by to okamžitě zruinovalo ekonomiku

Nejnovější články