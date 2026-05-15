Zpět do dubna. Meteorologové upřesnili předpověď, podprůměrné teploty budou pokračovat
15. 5. 2026 – 8:43 | Magazín | BS
Vypadá to, že se dva měsíce spletly navzájem: V dubnu bylo jak v létě, v květnu zas máme jak v průměrném dubnu.
Zmrzlí muži už nám sice zamávali a zase odešli po svých, studenou frontu, která jim dorazila v závěsu, ale stále cítíme všude kolem.
Meteorologové hlásí, že se příští týden začne pomalu oteplovat, dnes a o víkendu ale žádné dramatické skoky čekat nemáme. Bude chladno a deštivo.
„Dnešek bude chladný a poměrně deštivý, maximální teploty kolem 14 °C budou odpovídat spíše polovině dubna. Ráno a dopoledne doprovodí většinou zatažená obloha a kromě severozápadní poloviny Čech i občasný déšť,“ uvádí odborníci na sociální síti.
„Dešťové pásmo se během dne přesune severně od našeho území, ale hlavně v Čechách se začnou objevovat přeháňky a oblačnost se začne protrhávat,“ pokračují.
Žádné moc divoké plány s prací venku nebo dlouhými výlety si nemáme dělat ani na konec týdne: „O víkendu bude pokračovat počasí s podprůměrnými teplotami, převažující velkou oblačností a v jihovýchodní, postupně ve východní polovině území s deštěm. Na západě a severozápadě Čech bude oblačnost protrhaná a zaprší jen výjimečně,“ dodávají.
Přiložená mapka ukazuje, že nejtepleji bude dnes okolo Prahy a na jižní Moravě. A to ne o moc: