Zní jako z pohádky. Překrásné jméno po andělu přírody u nás nosí jen tucet žen
13. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Jméno, které si většina z nás okamžitě spojí se slavnou pohádkou, má ale mnohem víc a hlubších významů.
Když se řekne letní jméno, jméno plné přírodní síly a magie rozkvetlých luk, většinou se vybaví třeba Julie, Lucie nebo stále oblíbenější Rozálie. Existuje ale také jméno, které voní mořským vánkem, nezní jako každé druhé, je křehké, jako pro vílu, ale zároveň tepe mocnou silou: Ariela.
Pokud nějakou znáte osobně, můžete si poblahopřát. Moc jich u nás totiž není: Podle posledních dostupných statistik serveru KdeJsme.cz, který zpracovává data ministerstva vnitra, nosí jméno Ariela v České republice pouhých 14 žen a dívek.
A jde zároveň o velmi mladé jméno – průměrný věk nositelek se pohybuje okolo 16 let. To jasně ukazuje, že ho objevují až moderní rodiče, kteří pro své dcery hledají mezinárodně srozumitelné, melodické, ale přesto u nás zcela raritní jméno.
Ariela, případně Ariel, zní nadpozemsky, nepolapitelně, až étericky. A etymologická historie jména tomu vlastně dobře odpovídá: Jak uvádí mezinárodní etymologická databáze Behind the Name, jméno má starověké hebrejské kořeny (odvozené od slova Ari'el) a jeho doslovný překlad znamená „Lev Boží“ nebo „Oltář Boží“.
V tomto jméně se tak snoubí fascinující dualita. Na jedné straně nabízí neuvěřitelně jemnou, samohláskovou melodii, na straně druhé ukrývá obrovskou sílu a dravost. Je to jméno pro osobu, která může působit křehce, ale uvnitř je nezdolná a silná.
Není pak divu, že se tak podle Bible jmenoval jeden z andělů. Archanděl Ariel je známý jako „anděl přírody“ nebo „strážce Země“. Podle mystických nauk je spojován s živlem vzduchu, ochranou divočiny, rostlin a přírody jako takové. Vliv se podle ezoteriků přenáší i na člověka: Žena či dívka se jménem Ariela bude podle nich důvěrně napojená na přírodní cykly, bude mít empatii ke svému okolí a celý život jí bude přitahovat svobodomyslnost a cestování.
Jméno jako takové přitom jako první celosvětově proslavil už William Shakespeare: V jeho magické hře Bouře je Ariel neviditelný, všemocný vzdušný duch, který vládne přírodním živlům.
Největší explozi popularity ale jménu pochopitelně přineslo studio Disney se svým animovaným hitem Malá mořská víla (1989). Červenovlasá princezna Ariel definitivně ukotvila toto jméno v myslích lidí jako symbol léta, oceánu, zvědavosti a touhy po nezávislosti.
A možná právě proto dnes Ariel nevidíme víc. Rodiče se možná bojí asociací právě se slavnou mořskou vílou. Ariela ale znamená mnohem víc. Je to jméno, které v sobě snoubí podmanivou vůni letního vánku a ocelovou sílu lvice.