Zloději ukradli anglickým fotbalistům kopačky, míč, rukavice i stavebnici Lego
14. 6. 2026 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
O věci za 18.000 dolarů (376.000 korun) přišla anglická fotbalová reprezentace před příjezdem na základnu v Kansas City, kde se bude připravovat během mistrovství světa.
Podle prokuratury okresu Jackson zmizely z vozidla převážejícího vybavení čtyři páry kopaček, míč, pár brankářských rukavic, tréninková souprava a stavebnice Lego ve tvaru sportovní boty Nike Air. Nejcennějšími položkami byly tři podepsané dresy v celkové hodnotě 15.000 dolarů.
V souvislosti s krádeží úřady obvinily dva muže. Podle BBC se většina odcizených věcí zřejmě našla.
Světový šampionát pro Angličany začne ve středu večer evropského času duelem proti Chorvatsku v Dallasu. Dále je ve skupině L čekají Ghana a Panama.