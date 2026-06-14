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Zloději ukradli anglickým fotbalistům kopačky, míč, rukavice i stavebnici Lego

14. 6. 2026 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zloději ukradli anglickým fotbalistům kopačky, míč, rukavice i stavebnici Lego
Tým Anglie přistál v Kansas City zdroj: Profimedia
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O věci za 18.000 dolarů (376.000 korun) přišla anglická fotbalová reprezentace před příjezdem na základnu v Kansas City, kde se bude připravovat během mistrovství světa.

Podle prokuratury okresu Jackson zmizely z vozidla převážejícího vybavení čtyři páry kopaček, míč, pár brankářských rukavic, tréninková souprava a stavebnice Lego ve tvaru sportovní boty Nike Air. Nejcennějšími položkami byly tři podepsané dresy v celkové hodnotě 15.000 dolarů.

V souvislosti s krádeží úřady obvinily dva muže. Podle BBC se většina odcizených věcí zřejmě našla.

Světový šampionát pro Angličany začne ve středu večer evropského času duelem proti Chorvatsku v Dallasu. Dále je ve skupině L čekají Ghana a Panama.

Tagy:
Anglie kriminalita svět fotbal sport
Zdroje:
ČTK

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