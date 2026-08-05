Zloděje uvidíte i v noci: Action prodává vybavenou bezpečnostní kameru za zlomek běžné ceny
5. 8. 2026 – 8:12 | Magazín | BS
Bezpečnostní kamera na dům dlouho patřila mezi věci, které si člověk rozmýšlel kvůli ceně. Action teď v běžném sortimentu nabízí venkovní otočnou kameru za 799 korun.
S úvodní ilustrační fotkou nám pomohla umělá inteligence, spousta z nás má ale tu velmi nemilou zkušenost, když jsme něco podobného opravdu zažili. A to si pak člověk má chuť vynadat, že neměl kameru a nezvaný host vyvázne bez trestu.
Bezpečnostní systém a kamery nicméně bývaly výsadou boháčů a občas proto máme tendence si myslet, že se pořád jedná o neúměrně drahý špás. Jenže to už dávno neplatí: Stačí se podívat do Actionu. Nabídka má ale několik háčků, o kterých je dobré vědět dřív, než vyrazíte do prodejny.
Co kamera zvládne
Solární IP kamera LSC Smart Connect stojí lidových osm stovek a nebudete se muset trápit s žádnými kabely: Je určená ven a napájí se ze slunce – baterie i montážní materiál jsou podle výrobce součástí balení.
Odpadá tak nejotravnější část instalace, tedy přivedení proudu na místo, kde žádná zásuvka není. Kůlna na konci zahrady, branka nebo příjezdová cesta jsou přesně ty případy, kde běžná kabelová kamera naráží.
Obraz je v rozlišení 1080p, kamera má noční vidění, obousměrný zvuk a krytí IP65, takže jí déšť ani prach nevadí. Při detekci pohybu pošle upozornění do telefonu a umí spustit sirénu se zábleskovým alarmem. Ovládá se přes bezplatnou aplikaci LSC Smart Connect, do které se dá zapnout i režim soukromí – ten se hodí ve chvíli, kdy jste doma a nechcete být pod dohledem vlastního zařízení.
Solární napájení bývá u bezpečnostních kamer věc, která cenu spolehlivě vyhání nahoru. U zavedených značek začínají solární venkovní kamery zhruba nad tisícovkou a modely s vyšším rozlišením a barevným nočním viděním se pohybují i přes tři tisíce. Osm stovek je proto na tento typ zařízení částka, za kterou se jinde spíš nakupuje jednodušší kabelový model.
Kde jsou hranice
Rozlišení 1080p je dnes standard, ne nadstandard. Na rozpoznání, že někdo prochází dvorem, stačí bohatě. Přečtení SPZ auta z druhého konce ulice už by ale mohlo dělat problémy. Kdo chce identifikovatelné detaily, potřebuje 2K nebo 4K, a to je jiná cenová kategorie.
Výrobce u tohoto modelu uvádí noční vidění, ale nespecifikuje, že by bylo barevné – s tím u nejlevnějších kamer počítat nelze a záběry po setmění budou nejspíš černobílé. Na produktové stránce také chybí informace o způsobu ukládání záznamu, tedy zda a jakou paměťovou kartu kamera přijímá. Pokud vám na archivaci záběrů záleží, ověřte si to přímo na obalu v prodejně.
Solár má i svou logiku umístění: panel potřebuje dostatek slunečního světla. Severní stěna domu nebo místo pod hustým stromem výdrž znatelně zkrátí a v prosinci to poznáte nejvíc.
A protože jde o privátní značku řetězce, nenajdete k ní nezávislé recenze ani testy tak snadno jako u zavedených výrobců. Action navíc zboží neprodává přes internet – kameru pořídíte výhradně v některé z tuzemských prodejen a nabídka platí do vyprodání zásob.
Pozor na to, kam kamerou míříte
Ještě jednu věc je potřeba držet v hlavě: Technika je jedna věc, právo druhá. Dokud kamera snímá výhradně váš dům a pozemek, jde o takzvanou domácí výjimku a nic dalšího řešit nemusíte. Jakmile ale záběr zasáhne veřejné prostranství nebo sousedův pozemek, dostáváte se do režimu ochrany osobních údajů se všemi povinnostmi správce. Potvrdil to Soudní dvůr EU v případu Ryneš, který se týkal právě kamery na rodinném domě v Česku.
V praxi to znamená nastavit záběr co nejužší, využít maskování částí obrazu a záznamy uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu. Právníci upozorňují, že nepřiměřený monitoring okolních nemovitostí bývá častým zdrojem sousedských sporů – a jejich řešení není zdaleka tak jednoduché, jak by se zdálo.
Vyplatí se to?
Za osm stovek dostanete odstrašující prvek a základní přehled o dění kolem domu bez jediného nataženého kabelu. To je u chaty, garáže nebo vzdálené branky přesně to, co většina lidí potřebuje.