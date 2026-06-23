Zloděj spolkl náušnice za 17 milionů. Policie na ně musela marně čekat u toaletní mísy
23. 6. 2026 – 9:24 | Magazín | Jiří Rilke
Zloděj chtěl cenný lup schovat za každou cenu. Jenže poněkud neměl kam...
Co si představíte, když se řekne „velká diamantová loupež“? Nejspíš partičku ďábelsky charismatických zlosynů, kterým velí někdo jako Brad Pitt, lasery, řezače skla, pekelně šikovné hackery, perfektně načasovaný plán a mrštná úniková auta, proti kterým nemá těžkopádná policie žádnou šanci.
Jenže realita bývá daleko prostší. A někdy také zásadně nechutnější.
Diamantová svačinka
Jistému Jaythanu Gilderovi se loni v březnu podařilo uzmout mimořádně cennou kořist: V luxusním klenotnictví Tiffany & Co. se 32letý muž úspěšně vydával za asistenta hvězdného sportovce, zdvořile konverzoval s prodavači, nechal se pohostit a nakonec odvést do VIP salónku, kde sliboval nakoupit za těžké peníze.
Když ale darebovi klenotník předložil na ukázku náušnice v přepočtu za 17 milionů korun, herec už nevydržel setrvat v roli, po drahém šperku chamtivě chňapl, popadl ho a dal se na úprk.
Což se mu vzdor všem předpokladům dokonce i povedlo, a to i přes potyčku s personálem. Štěstí ale vyprchalo, když ho o stovky kilometrů dál zastavila dálniční hlídka. A to mimochodem kvůli zcela nesouvisejícímu dopravnímu přestupku, vůbec ne kvůli zmíněné krádeži.
Člověk by tak nějak čekal, že se sedmnácti miliony v kořisti bude zloděj řídit podle předpisů. Ale vidíte sami, zdání klame. Tak či tak, Jaythan se nehodlal vzdát a jelikož neměl kam náušnice schovat, v návalu paniky je spolykal.
Ačkoliv policie muže zajistila, samotný lup chyběl. Až rentgenový snímek ve věznici a následně v nemocnici potvrdil komickou pravdu: Diamanty za miliony odpočívaly v mužově trávicím traktu.
Spravedlivá biologie
Vlastní tělo je docela dobrá schovka, má ale jednu podstatnou vadu: Obsah musí časem ven. Běžná doba průchodu potravy trávícím traktem se pohybuje mezi 24 a 72 hodinami, jenže u nestravitelných předmětů může být situace daleko složitější.
Žaludeční kyseliny, tvořené převážně kyselinou chlorovodíkovou (s pH kolem 1,5 až 3,5), si sice hravě poradí s natrávením oběda, ale zlato a platinové kovy jsou vůči nim chemicky vysoce odolné. Šperkům tedy rozleptání nehrozí, ale také zkrátka trvá mnohem déle, než projdou střevy. Nemluvě o tom, že ostré hrany také hrozí způsobit nebezpečné vnitřní zranění.
Lékaři odmítli chirurgické vyjmutí náušnic jako příliš riskantní a policistům tak nezbývalo než přistoupit k silně nezáviděníhodné práci: Nasadit rukavice a pomocí speciální toalety se sítem zkoumat všechno, co z pachatele vyšlo.
A ten si dal opravdu na čas: Jak nakonec potvrdilo policejní oddělení, pachatel vyloučil diamanty přirozenou cestou až za celé dva týdny. Šperky byly následně předány zpět klenotnictví k velmi důkladnému vyčištění a mistr klenotník podle sériových čísel potvrdil, že případ je úspěšně (ač poněkud nechutně) uzavřen.
I naši zloději mají hlad
Pokud by vás snad napadlo, že polykání důkazů je výsadou kriminálníků za velkou louží, české policejní archivy by vás rychle vyvedly z omylu.
Tuzemští delikventi sice častěji polykají drogy (při silničních kontrolách jde o poměrně běžný kolorit, který končí výplachem žaludku), ale došlo i na cennosti.
Do stejné kategorie absolutně nedomyšlených akcí, tentokrát přímo z tuzemských luhů a hájů, patří i bizarní případ, který řešila policie u nás. Tam se lupič při vloupání do domu zalekl přijíždějící hlídky a rozhodl se urychleně zmizet.
Jako únikovou cestu si ovšem zvolil úzký komín, ve kterém se téměř okamžitě beznadějně zasekl. Místo úniku i s lupem s ním nakonec měli hasiči i záchranáři plné ruce práce, zatímco v přízemí na tohoto reverzního Santa Clause čekali pobavení strážníci.