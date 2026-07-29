Zlatý věk objevů neskončil. Věda popíše přes 16 tisíc nových druhů ročně
29. 7. 2026 – 13:56 | Magazín | Tamara Černá
Myslíte, že je planeta dávno prozkoumaná? Věda popíše přes 16 tisíc nových druhů ročně a většina života na Zemi je pořád neznámá.
Máme pocit, že planeta je dávno prozkoumaná a všechno zajímavé už někdo našel. Opak je pravdou. Nežijeme na konci objevování, ale uprostřed jeho zlatého věku. Nových druhů přibývá rychleji než kdykoli v historii a spousta z nich čeká hned za rohem.
Rekordní tempo objevů
Kolik nových druhů věda popíše za jediný rok? Podle studie z konce roku 2025 je to přes 16 tisíc. Je to nejvyšší tempo, jaké kdy bylo. Většinu tvoří živočichové, hlavně hmyz a další drobní členovci, k tomu rostliny a houby. Jen jediná velká přírodovědná instituce, Kalifornská akademie věd, popíše přes sto nových druhů ročně, od mořských plžů po pavouky.
Objevování přitom probíhá souběžně s opačným, mnohem smutnějším procesem. Řada druhů z planety mizí, často dřív, než je vědci vůbec stihnou popsat. Tím spíš je každý nový objev cenný. Není to jen zápis do katalogu, ale i závod s časem, protože o části přírody se nikdy nedozvíme, pokud ji nestihneme zaznamenat včas.
Kolik života ještě neznáme
Přesto jsme teprve na začátku. Vědci odhadují, že na Zemi žije zhruba 8,7 milionu druhů. Popsané a pojmenované jsou z toho asi dva miliony. To znamená, že drtivá většina života kolem nás nemá jméno a čeká na objevení.
**Co znamená popsat druh?** Najít nové zvíře nestačí. Vědci ho musí odborně popsat, porovnat s příbuznými, pojmenovat a publikovat. Teprve pak se stává oficiálně uznaným druhem. Právě tenhle krok často trvá dlouhé roky.
Nejhůř prozkoumaní jsou drobní a nenápadní tvorové v těžko dostupných místech. Savci a ptáci jsou zmapovaní docela dobře, ale mezi hmyzem, hlubokomořskými bezobratlými a houbami zůstávají miliony neznámých. Jen u hmyzu vědci odhadují, že popsaná je sotva pětina skutečného počtu druhů. U bakterií pak známe jen naprostý zlomek.
Kde se nové druhy objevují
Nejbohatší loviště jsou tropické pralesy a hlubiny oceánů. V peruánském pralese našla jedna výprava sedmadvacet nových druhů, mimo jiné rybku s podivně nafouklou hlavou a polovodní myš. V oblasti řeky Mekong přibylo za jediný rok přes dvě stě nových druhů, od žab přes hady až po savce. Mezi kuriozitami posledních let je třeba ježek se špičáky z jihovýchodní Asie nebo trpasličí mořský koník velký jako golfové týčko.
Ještě štědřejší je hlubina. Výprava k pobřeží Chile popsala za necelý měsíc přes sto nových druhů, hlavně korálů a mořských hub. Čím hlouběji a odlehleji člověk sáhne, tím víc neznámého najde. Podmořské hory a hlubinné příkopy patří k posledním skutečně bílým místům na mapě života.
Nové druhy leží i v muzejních šuplících
Objevit nový druh přitom nemusíte v džungli. Často se skrývá na očích, v regálech muzeí. Vzorky nasbírané před desítkami let čekají v šuplících, než na ně dojde řada a někdo je pořádně prozkoumá.
Slavným příkladem je malá šelma jménem olingito, kterou vědci objevili částečně mezi starými sbírkovými kůžemi. Od prvního sběru zvířete k jeho formálnímu popisu uplyne v průměru přes dvacet let. Muzejní sbírky jsou tak paradoxně jedním z nejlepších míst, kde nové druhy hledat. Zvíře už dávno leží v zásuvce, jen zatím nikdo neřekl, že je nové. Odborníků, kteří umějí nový druh rozpoznat a popsat, je navíc málo, takže se práce v muzeích roky hromadí.
Za každým druhem se možná skrývá dvojník
Nejzajímavější zvrat přinesla genetika. Odhalila totiž takzvané skryté druhy. Jsou to zvířata, která vypadají úplně stejně a dlouho je věda považovala za jeden druh, jenže jejich dědičná informace je jiná.
Rozsáhlé rozbory naznačují, že na mnohé známé druhy ryb, ptáků, savců, plazů a obojživelníků může připadat další, dosud neodhalený dvojník. Kdyby se to potvrdilo, počet známých obratlovců by se klidně mohl zdvojnásobit. Aniž bychom museli vylézt z laboratoře, otevřel by se před námi úplně nový svět druhů, který jsme celou dobu měli přímo pod nosem.
Objevují i čeští vědci, a to doma
Nemusíme přitom jezdit daleko. Nový druh brouka se dá najít i na jižní Moravě. V lužních lesích nad soutokem Moravy a Dyje objevil tým českých entomologů dosud neznámý druh, drobného rezavého brouka vázaného na staré duby.
Čeští badatelé mají v popisování nového hmyzu dlouhou tradici a nové druhy nacházejí i na výpravách po celém světě. Ukazuje to jednu hezkou věc. Objevovat se dá pořád a stačí se pozorně dívat, klidně i na starý strom za barákem. Zlatý věk objevů totiž neprobíhá jen v Amazonii a v mořských hlubinách, ale i v české lužní nížině nebo v zaprášených muzejních sbírkách.