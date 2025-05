Zlatou palmu získal v Cannes film íránského režiséra Panahího

25. 5. 2025 – 6:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Íránský režisér, scénárista a producent Jafar Panahi | zdroj: Profimedia

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Cannes, dnes získal film It Was Just an Accident (Byla to jen náhoda) íránského režiséra Džafara Panahího, informují tiskové agentury.