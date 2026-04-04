Zlaté pravidlo Steva Jobse: Jak poznat správného člověka dřív, než ho přijmete

4. 4. 2026 – 13:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Některé pracovní pohovory si pamatujete ještě dlouho. Ne proto, že by byly inspirativní, ale protože působily jako zvláštní divadlo. Jedna strana hraje roli ideálního kandidáta, druhá roli neomylného hodnotitele. Mezi tím se odehrává dialog, který je až příliš dokonalý na to, aby byl skutečný.

A pak existuje úplně jiný přístup. Takový, který si dovolil praktikovat Steve Jobs.

Nepotřeboval dokonalé odpovědi. Chtěl prostě poznat člověka.

Pohovor, který se nikdy nestal

Jobs měl jednoduchou metodu. Neformální, skoro až banální. Vzal kandidáta pracovní pohovor ven. Na procházku, na kávu, někdy na drink. Žádná zasedačka, žádné CV položené na stole jako důkaz hodnoty. Chtěl o něm prostě vědět víc, než bylo napsáno na papíře.

Jen obyčejný rozhovor.

Nešlo o to, co člověk říká, ale jak to říká. Jak se dívá, když mluví o věcech, které má rád. Jak reaguje ve chvíli, kdy nemá připravenou odpověď.

A hlavně jedna tichá otázka, která visela ve vzduchu: Chtěl bych s tímhle člověkem trávit čas, i kdybych nemusel?

Pravda se ukazuje mimo pracovní scénář

Kancelář je zvláštní prostor. Není v ní dostatek skutečnosti je to místo, které je spíše uhlazené, kontrolované a tak trochu sterilní. Lidé v něm často hrají roli, kterou si předem důkladně připravili. Vědí, co se od nich čeká.

Jenže venku tohle všechno mizí.

Najednou řešíte obyčejné věci. Jak člověk reaguje, když se něco nečekaně změní. Jestli umí poslouchat, nebo jen čeká, až přijde řada na něj. Jestli se zajímá, nebo jen odpovídá.

A právě tam, v těch malých okamžicích, se ukazuje mnohem víc než v jakémkoli testu.

Životopis je jen dobře napsaný příběh - realita je jinde

Můžete mít perfektní CV. Správné školy, správné zkušenosti, správně zvolená slova. Jenže to všechno je pořád jen verze, kterou jste se rozhodli ukázat.

Jobs hledal něco jiného.

Energii. Zvídavost. Jiskru, která se nedá nacvičit.

Protože dovednosti se naučíte, ale způsob, jakým přemýšlíte, jak reagujete na svět a jak se chováte k lidem, ten si nesete s sebou.

Nejtěžší otázka je ta nejjednodušší

Možná to zní až příliš prostě. Vybrat si kolegu podle toho, jestli byste s ním šli na pivo.

Jenže právě v té jednoduchosti je síla.

Práce není jen soubor úkolů. Je to čas, který strávíte s lidmi. Každý den. Někdy víc než s vlastní rodinou. A pokud je ten čas nepříjemný, žádné výsledky to dlouhodobě nezachrání.

Zkuste to jinak - možná stačí změnit jediné

Příště, až budete někoho vybírat, zkuste na chvíli zapomenout na otázky z manuálu. Nechte stranou formality.

Pozvěte ho ven.

A všímejte si věcí, které se nedají napsat do životopisu.

Možná právě tam najdete odpověď, kterou jste celou dobu hledali.

Tagy:
reakce zivotopis pohovor pracovní Steve Jobs
Zdroje:
inc.com, artisantalent.com, tdcglobal.com.au
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

