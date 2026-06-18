Zlaté časy skončily: Konec levných nákupů z Číny tvrdě dopadne na miliony Čechů
18. 6. 2026 – 9:03 | Magazín | Jiří Rilke
Kdo si navykl automaticky všechno nakupovat z Číny, bude si už brzy muset dát velký pozor, aby se mu jeho zvyk krutě neprodražil.
Snad ani není potřeba zevrubně vysvětlovat, jak moc změnila tvář českého a vlastně i evropského trhu obří čínská tržiště. Když se dnes člověk snaží vyhledat třeba nějakou dekoraci nebo bytové doplňky, dá opravdu docela velkou práci konečně najít nějaký výsledek, který nepochází z Temu, Sheinu či AliExpressu.
A to samozřejmě ani nemluvíme o obchodech a podnicích, které úplně stejné zboží objednávají z Číny a zde ho prostě jen přeprodávají s přirážkou.
Český zákazník na podobný styl nakupování slyší, což je prostě a dobře statistický fakt: Podle dat analytické společnosti BizMachine nakoupily přes čínská tržiště už dvě třetiny Čechů.
Pozor si tedy nově budeme muset dát skoro všichni. Masovým objednáváním z Číny se totiž nejen obrazně střílíme do vlastní nohy a potápíme vlastní podniky, což se může v dlouhodobém horizontu krutě nevyplatit, ale také úplně prozaicky fyzicky přetěžujeme systém:
Do Evropy například v roce 2025 dorazilo téměř šest miliard drobných balíčků – a 91 % z nich pocházelo z Číny. Jen do malého Česka dorazilo 105 milionů zahraničních balíčků. Jak informují Seznam Zprávy, 95 % bylo z Číny.
Objem navíc roste, poštovní systém to zkrátka a dobře přestává zvládat a celníci zvládnou prověřit jen naprostý zlomek z obří masy balíků, takže nikdo pořádně neví, co si sem vlastně vpouštíme. EU se proto rozhodla zakročit a expanzi čínských tržišť trochu přibrzdit.
Hlavní zbraň v rukách asijských prodejců byla celní výjimka: Clo se neplatilo u malých zásilek v hodnotě pod 150 eur. Právě tato výjimka se ale od 1. července 2026 ruší a zavádí se nový paušál: Clo 3 eura.
A pozor, jedná se o 3 eura za každou tarifní kategorii, nikoliv za balík. A počítá se z něj ještě zvlášť DPH, takže reálně zaplatí český zákazník zhruba 90korunový poplatek.
Pokud tak nakoupíte například z Temu něco za stovku, zaplatíte 190 korun. A kdybyste si k věci za sto korun přihodili třeba ještě nějakou maličkost za dvacku, najednou se paušál počítá dvakrát a celková cena bude činit 100 + 20 + 90 + 90, tedy 300 korun místo původních 120. Čím víc kategorií zboží nakombinujete, tím brutálnější bude poplatek.
Průměrná cena malé objednávky vzroste o zhruba 70 % a při složitějších nákupech klidně o stovky procent, což už se pak prostě nevyplatí kupovat. A přesně to je celá pointa evropského opatření.
Jak už padlo, změna vstupuje v platnost 1. července 2026. Ale pozor, je potřeba myslet dopředu: Clo se neplatí v momentě, kdy na internetovém obchodě kliknete na "zaplatit", ale až ve chvíli, kdy balík fyzicky překračuje hranice EU.
„Rozhodující není den, kdy si ho zákazník objedná, ale den, kdy produkt fyzicky vstoupí na území Evropské unie. Nové pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. Tedy i na zboží objednané ještě v červnu, pokud k proclení dojde až po tomto datu,“ upozorňuje Radovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic pro magazín Forbes.
Jinak řečeno, pokud byste například objednali něco 20. června s tím, že clo ještě nezavedli, ale balík by se opozdil a dorazil až v červenci, museli byste všechny poplatky pěkně doplatit. Tak pozor na to.
Unie tímto krokem srovnává hrací plochu. Evropští obchodníci totiž – na rozdíl od čínských gigantů – museli už od začátku řešit všechny náklady, poplatky, kontroly kvality i obalové normy, což se do jejich cen zákonitě propisovalo. Český zákazník tak nyní sice ztratí možnost nákupů "za hubičku", ale na druhou stranu doufejme ubude na trhu zboží, které evropské normy splňovalo jen velmi stěží.