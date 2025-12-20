Zkazí vám zase letos příbuzní Vánoce? Tuhle reakci nečekají
20. 12. 2025 – 9:40 | Magazín | Žanet Ka
Nevhodné otázky na tělo a nevyžádané rady k vaší kariéře či vztahům? Naučíme vás metodu „šedého kamene“ a další triky, jak si udržet vnitřní klid, když se vás příbuzní snaží vmanipulovat do pocitů viny.
Vánoce jsou v ideálních představách časem klidu a míru. Pro mnohé ale realita vypadá spíše jako emocionální minové pole. Stačí jedna nevhodná poznámka tety u bramborového salátu na téma vašeho singl života, nebo rýpnutí od otce do vaší kariéry, a z dospělého sebevědomého člověka se rázem stáváte tím malým dítětem, které chce všem vyhovět. Pokud v sobě nosíte syndrom „hodné holky“ nebo „hodného kluka“, může pro vás být letošní štědrovečerní večeře pořádnou zkouškou.
Co je syndrom hodné holky?
Tento psychologický vzorec chování vzniká často už v dětství, kdy jsme byli oceňováni za to, že jsme byli „nekonfliktní, poslušní a dělali radost ostatním“. V dospělosti se to projevuje jako chorobná potřeba zavděčit se všem, strach z odmítnutí a neschopnost říct jasné „ne“. U vánočního stolu se tento syndrom aktivuje naplno – máte pocit, že musíte sníst i to, co vám nechutná, usmívat se na urážky a odpovídat na otázky, které jsou vám nepříjemné.
Jak poznáte, že vás rodina manipuluje do role?
Manipulace v rodině bývá často nevědomá a zabalená do „dobrých úmyslů“. Mezi nejčastější věty, které vás mají dostat tam, kam rodina chce, patří:
- „My jsme to s tebou mysleli vždycky dobře, tak nás teď neodmítej.“
- „Snad nám nechceš zkazit Vánoce tím, že se budeš tvářit takhle?“
- „Kdy už se konečně usadíš? My už bychom se rádi dočkali vnoučat.“
Strategie, jak přežít a neztratit sami sebe
- Metoda šedého kamene Pokud máte v rodině někoho, kdo vás záměrně provokuje nebo kritizuje, staňte se „šedým kamenem“. Buďte pro něj nezajímaví. Odpovídejte stručně: „Možná máš pravdu,“ „Aha,“ „To je zajímavý názor.“ Nedávejte jim emocionální palivo pro další konflikt. Když uvidí, že vás nevyprovokují, přestanou je útoky bavit.
- Nastavte si mantinely předem Nemusíte čekat, až přijde útok. Už při příjezdu můžete jemně, ale pevně oznámit: „Moc se na vás těším, ale dnes bych si ráda užila klid a nechtěla bych rozebírat svou práci nebo vztahy. Pojďme si raději povídat o tom, co je u vás nového.“
- Přijměte roli „toho špatného“ Tohle je pro „hodné holky“ to nejtěžší. Musíte přijmout fakt, že když si nastavíte hranice, někoho to možná zamrzí nebo naštve. A to je v pořádku. Nejste zodpovědní za pocity dospělých lidí, kteří nerespektují vaše soukromí. Pokud se někdo urazí jen proto, že jste odmítli odpovědět na nevhodnou otázku, je to jeho problém, nikoliv váš.
- Naplánujte si únikovou cestu Mějte jasno v tom, kdy odejdete. Pokud cítíte, že je toho na vás moc, jděte se projít, běžte do kuchyně umýt nádobí nebo se omluvte, že se necítíte dobře. Máte právo na pauzu i v průběhu oslav.
Vánoce nejsou povinností k sebeobětování. Vaše duševní zdraví má větší hodnotu než iluze „dokonalé rodiny“ u stolu. Letos zkuste být víc hodní sami k sobě než ke všem ostatním. Uvidíte, že ten pocit svobody je ten nejlepší dárek, který si pod stromeček můžete nadělit.