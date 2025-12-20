Dnes je sobota 20. prosince 2025., Svátek má Dagmar
20. 12. 2025 – 9:40 | Magazín | Žanet Ka

Zkazí vám zase letos příbuzní Vánoce? Tuhle reakci nečekají
Nevhodné otázky na tělo a nevyžádané rady k vaší kariéře či vztahům? Naučíme vás metodu „šedého kamene“ a další triky, jak si udržet vnitřní klid, když se vás příbuzní snaží vmanipulovat do pocitů viny.

Vánoce jsou v ideálních představách časem klidu a míru. Pro mnohé ale realita vypadá spíše jako emocionální minové pole. Stačí jedna nevhodná poznámka tety u bramborového salátu na téma vašeho singl života, nebo rýpnutí od otce do vaší kariéry, a z dospělého sebevědomého člověka se rázem stáváte tím malým dítětem, které chce všem vyhovět. Pokud v sobě nosíte syndrom „hodné holky“ nebo „hodného kluka“, může pro vás být letošní štědrovečerní večeře pořádnou zkouškou.

Co je syndrom hodné holky?

Tento psychologický vzorec chování vzniká často už v dětství, kdy jsme byli oceňováni za to, že jsme byli „nekonfliktní, poslušní a dělali radost ostatním“. V dospělosti se to projevuje jako chorobná potřeba zavděčit se všem, strach z odmítnutí a neschopnost říct jasné „ne“. U vánočního stolu se tento syndrom aktivuje naplno – máte pocit, že musíte sníst i to, co vám nechutná, usmívat se na urážky a odpovídat na otázky, které jsou vám nepříjemné.

Jak poznáte, že vás rodina manipuluje do role?

Manipulace v rodině bývá často nevědomá a zabalená do „dobrých úmyslů“. Mezi nejčastější věty, které vás mají dostat tam, kam rodina chce, patří:

  • „My jsme to s tebou mysleli vždycky dobře, tak nás teď neodmítej.“
  • „Snad nám nechceš zkazit Vánoce tím, že se budeš tvářit takhle?“
  • „Kdy už se konečně usadíš? My už bychom se rádi dočkali vnoučat.“

Strategie, jak přežít a neztratit sami sebe

  1. Metoda šedého kamene Pokud máte v rodině někoho, kdo vás záměrně provokuje nebo kritizuje, staňte se „šedým kamenem“. Buďte pro něj nezajímaví. Odpovídejte stručně: „Možná máš pravdu,“ „Aha,“ „To je zajímavý názor.“ Nedávejte jim emocionální palivo pro další konflikt. Když uvidí, že vás nevyprovokují, přestanou je útoky bavit.
  2. Nastavte si mantinely předem Nemusíte čekat, až přijde útok. Už při příjezdu můžete jemně, ale pevně oznámit: „Moc se na vás těším, ale dnes bych si ráda užila klid a nechtěla bych rozebírat svou práci nebo vztahy. Pojďme si raději povídat o tom, co je u vás nového.“
  3. Přijměte roli „toho špatného“ Tohle je pro „hodné holky“ to nejtěžší. Musíte přijmout fakt, že když si nastavíte hranice, někoho to možná zamrzí nebo naštve. A to je v pořádku. Nejste zodpovědní za pocity dospělých lidí, kteří nerespektují vaše soukromí. Pokud se někdo urazí jen proto, že jste odmítli odpovědět na nevhodnou otázku, je to jeho problém, nikoliv váš.
  4. Naplánujte si únikovou cestu Mějte jasno v tom, kdy odejdete. Pokud cítíte, že je toho na vás moc, jděte se projít, běžte do kuchyně umýt nádobí nebo se omluvte, že se necítíte dobře. Máte právo na pauzu i v průběhu oslav.
Vánoce nejsou povinností k sebeobětování. Vaše duševní zdraví má větší hodnotu než iluze „dokonalé rodiny“ u stolu. Letos zkuste být víc hodní sami k sobě než ke všem ostatním. Uvidíte, že ten pocit svobody je ten nejlepší dárek, který si pod stromeček můžete nadělit.

