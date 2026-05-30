Žít s Agátou není žádný med! Manžel Hanychové: "Jde to někdy do takových extrémů..."
30. 5. 2026 – 14:33 | Magazín | Jana Strážníková
Manžel nejspíš nejznámější české influencerky prozradil, jak na to, aby se ze své drahé polovičky nezbláznil.
Kosmetická značka Agáty Hanychové AG Beauty měla nedávno druhé narozeniny, což bylo samozřejmě potřeba náležitě oslavit. Obzvlášť vzhledem k tomu, že se jedná o úspěšný podnik a lze jen se zatajeným dechem očekávat, co přinese třetí rok.
Na slavnosti pochopitelně nemohla chybět sama majitelka, kterou doprovodil manžel Mirek Dopita. Ten navíc celou akci moderoval, byť to běžně nemá v „popisu práce“. Ve chvíli volna si navíc stihl popovídat s magazínem eXtra.cz a poodhalil, jak se vlastně doopravdy žije s někým, kdo je tak nezaměnitelně svůj. Což Agáta prostě a dobře je.
Naprostý základ je podle Mirka nenechat si zasypat oči hvězdným prachem: „Musíte ji nepřestat brát jako obyčejnou holku, kterou jsem znal před pětadvaceti lety. Jak začnete podléhat nějaké slávě a té auře, co ona okolo sebe má, tak jste prohrál. To jste prostě zoufalec,“ prozradil.
„Můj klíč k úspěchu je nesnažit se na ní nikam vyškrábat, zviditelnit nebo prodat, ale prostě jenom žít obyčejný život, starat se o děti, o rodinu, abychom měli co jíst a kde bydlet,“ svěřil se se svým přístupem.
I tak ale život s Agátou občas umí být docela síla, a to především proto, že je, podle manželových slov, slavná influencerka závislá na práci a neumí se zastavit.
„Co bych jí vytknul, je ta její až otravná pracovitost. To někdy jde do takových extrémů, kdy je neděle, ona zjistí, že zrovna nemá co dělat, tak místo toho, aby si sedla a četla si knížku nebo si dala kafe, tak jde a vyskládá celou kuchyň. Umyje poličky, umyje nádobí. Říkám jí: Proč to děláš, vždyť je neděle, odpočiň si! A ona: ‚No já nemůžu sedět, tohle ještě není hotový.‘ Ona je fakt brutální workoholik,“ vyprávěl Dopita.
Mimochodem u toho mírně provařil jednu drobnou mlhu: Vzpomínáte, jak nedávno Agáta tvrdila, že doma neuklízí?
Manžel ale vyprávěl dál: „Stačí pozorovat, kolik lidí se s ní snažilo držet to pracovní tempo. Ti, co s ní pracují, udělají vždycky jednu chybu – naslibují věci, které nejdou splnit. Té auře Agáty se totiž strašně těžko říká ‚ne‘, tak radši řeknou ‚jo‘. A pak se ukáže, že to splnit nejde, a vzniká pnutí,“ uvedl.
Jaké přesně, nevysvětlil, ale jedno pnutí máme ještě ve velmi čerstvé paměti. Možná měl namysli právě to.
„Její pracovní tempo je prostě nemilosrdný,“ dodal poloviční výtku a poloviční pochvalu.