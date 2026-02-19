Zima se nevzdává: Meteorologové vydali novou výstrahu a upřesnili předpověď na víkend
19. 2. 2026 – 14:05 | Magazín | BS
Obleva už je na obzoru, ale před víkendovým oteplením nás čekají ještě mrazivé zimní dny.
Odborníci z ČHMÚ již několik dní avizují příchod výrazného oteplení s tím, že mrazivé dny, které právě prožíváme, by klidně mohly být letos už úplně poslední. Než ale dojde k potenciálnímu nástupu jara, zima ještě předvede, co umí.
Meteorologové vydali oficiální výstrahu před novou sněhovou pokrývkou. Vydatné sněžení by se mělo týkat především úplného jihu Čech i Moravy, kde může místy napadnout 7 až 12 cm nového sněhu. To může zkomplikovat dopravu a odborníci proto nabádají k opatrnosti, pokud budete potřebovat někam vyjet.
Varování platí až do zítřejšího (20.2.) rána. O víkendu by pak mělo být tepleji, ale srážek se jen tak nezbavíme:
„Jaké bude počasí o víkendu? Odpověď je jednoduchá: deštivé. V sobotu nás od západu přejde frontální systém, zpočátku bude ještě sněžit, postupně však přejdou srážky do deště ve všech polohách,“ uvádějí meteorologové na sociální siti.
„Pozor! Na Moravě a v severovýchodních Čechách může déšť namrzat. A ani v neděli se deště nezbavíme a na horách nás čeká obleva,“ pokračují.
„Sobotní teplotní minima budou rozmanitá. Zatímco na západě Čech se budou pohybovat kolem -2 °C, na východě kolem -11 °C. Nedělní ráno bude výrazně teplejší a slabě mrznout by mělo jen v severovýchodní polovině území. Odpolední teploty budou v sobotu kolem 6 °C, chladnější zůstane Morava a SV Čechy s teplotami kolem 1 °C. I nedělní odpoledne bude teplejší. Kolem 4 °C naměříme v severovýchodní polovině území, jinde bude 6 až 11 °C,“ doplňují teplotní údaje.