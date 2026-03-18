18. 3. 2026 – 12:47 | Magazín | BS

Zima ještě neřekla poslední slovo: Česko sevřel krutý mráz. Následovat ale bude další ostrá změna
zdroj: Freepik
Jaro už se sice nějakou dobu vehementně hlásí, ale zejména mrazivá rána pořád ještě připomenou, že je teprve březen.

Po sérii dní, při nichž i meteorologové tvrdili, že jsme v počasí asi tak o měsíc napřed a teploty odpovídají spíš konci dubna než prostředku března, se zima zase trochu připomněla a připravila nám až neobvykle mrazivé ráno.

„Hlavně v Čechách chladné ráno. Teploty jsou ráno nejčastěji mezi -1 až +4 °C, ale v západní polovině Čech je chladněji (i kolem -4 °C), naopak na Moravě zaznamenáváme i přes +5 °C. Nejchladnější jsou dnes mrazové lokality Šumavy a Krušných hor s teplotou kolem -9 °C,“ psali meteorologové z ČHMÚ dnes při úsvitu.

Mohlo by vás zajímat

Zbytek dne se ale bude opět celkem dubnový, a to tentokrát především kvůli náladovosti. Počasí totiž provede výraznou otočku a teploty vystřelí zase strmě vzhůru: 

„Počasí dnes by mělo být převážně slunečné, více oblačnosti se bude zpočátku udržovat na jihu a jihozápadě Čech a místy také ve Slezsku. Denní teploty budou dnes vyšší než včera, kdy byly blízké normálu pro toto období a jen v nejteplejších lokalitách se dostaly nad 10 °C. To dnes očekáváme v nížinách místy i přes 15 °C,“ předpovídají odborníci.

Právě takové kolísání teplot může mimochodem přispívat k jarní únavě: V zimě se totiž člověku stahují cévy a roste krevní tlak, v teplu se cévy zase roztahují a krevní tlak klesá. Tělo ale nemá rádo rychlé změny a když tlak letí nahoru a dolů během jediného dne, projevuje se to právě únavou.

BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Letité tajemství konečně prasklo? Víme, kdo je Banksy, tvrdí Reuters

Pět večeří z jednoho nákupu: Jak nakrmit rodinu královsky i s malým rozpočtem

