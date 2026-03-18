Zima ještě neřekla poslední slovo: Česko sevřel krutý mráz. Následovat ale bude další ostrá změna
18. 3. 2026 – 12:47 | Magazín | BS
Jaro už se sice nějakou dobu vehementně hlásí, ale zejména mrazivá rána pořád ještě připomenou, že je teprve březen.
Po sérii dní, při nichž i meteorologové tvrdili, že jsme v počasí asi tak o měsíc napřed a teploty odpovídají spíš konci dubna než prostředku března, se zima zase trochu připomněla a připravila nám až neobvykle mrazivé ráno.
„Hlavně v Čechách chladné ráno. Teploty jsou ráno nejčastěji mezi -1 až +4 °C, ale v západní polovině Čech je chladněji (i kolem -4 °C), naopak na Moravě zaznamenáváme i přes +5 °C. Nejchladnější jsou dnes mrazové lokality Šumavy a Krušných hor s teplotou kolem -9 °C,“ psali meteorologové z ČHMÚ dnes při úsvitu.
Zbytek dne se ale bude opět celkem dubnový, a to tentokrát především kvůli náladovosti. Počasí totiž provede výraznou otočku a teploty vystřelí zase strmě vzhůru:
„Počasí dnes by mělo být převážně slunečné, více oblačnosti se bude zpočátku udržovat na jihu a jihozápadě Čech a místy také ve Slezsku. Denní teploty budou dnes vyšší než včera, kdy byly blízké normálu pro toto období a jen v nejteplejších lokalitách se dostaly nad 10 °C. To dnes očekáváme v nížinách místy i přes 15 °C,“ předpovídají odborníci.
Právě takové kolísání teplot může mimochodem přispívat k jarní únavě: V zimě se totiž člověku stahují cévy a roste krevní tlak, v teplu se cévy zase roztahují a krevní tlak klesá. Tělo ale nemá rádo rychlé změny a když tlak letí nahoru a dolů během jediného dne, projevuje se to právě únavou.