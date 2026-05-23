Zhruba dva tisíce lidí dnes přijely do Pohořelic, aby se vydaly na Pouť smíření
23. 5. 2026 – 13:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zhruba dva tisíce lidí podle odhadu pořadatelů dnes ráno přijely do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydaly do Brna na Pouť smíření.
Letos je akce připomínající tzv. pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádný tím, že se v Brně souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, rok poté, co se vedení Brna poprvé oficiálně omluvilo za divoký odsun německého obyvatelstva.
Při projevu v Pohořelicích mluvili němečtí politici - spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) a také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Účastníky přivítal i starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS). Mezi účastníky byla i řada celostátních, krajských či komunálních politiků. Stejně jako ve čtvrtek a v pátek však přišli také lidé, kteří proti přítomnosti sudetských Němců v Brně protestují. Často šlo o tytéž osoby, v Pohořelicích se jich sešlo zhruba 30.
"Přátelé z Meeting Brno díky své nezdolnosti vytvořili z vyhnání usmíření. To vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostů a stavíme je tam, kde byly příkopy velmi hluboké," řekl Dobrindt a připomněl tragédie milionů lidí, kteří za druhé světové války přišli o život či o domov. Ocenil, že se v Pohořelicích sešlo hodně mladých lidí, kteří chtějí žít v mírové Evropě společně. "To, že se sudetoněmecký sjezd může konat v Brně, je historická událost a výraz štěstí pro mladou generaci. Jsem vděčný, že jsme pro sebe sousedy a přáteli, což je hradba novému nacionalismu. Z nejtemnějších kapitol našich dějin může vzejít něco světlého, když lidé najdou odvahu, aby si porozuměli," dodal ministr vnitra.
Společné prohlášení podporující smíření vydali i starostové obcí, jimiž pochod smrti vedl. "Je na čase, abychom jednou provždy odložili to, co nás dělí a našli odvahu přijmout svoji minulost. Sudetští Němci už to udělali. Teď je řada na nás. Jako starostové regionu, kterým tento pochod procházel, bychom rádi vyjádřili přesvědčení, že vzájemné odpuštění a poznání je jedinou správnou cestou, jak vybudovat společnou budoucnost. Odmítáme všechny pokusy o oživení nenávisti, které jsou jen zoufalou snahou o pár volebních hlasů navíc. Je to nebezpečná hra s ohněm, o který už jsme se mnohokrát v minulosti spálili," uvedli.
Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16:00. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17:00 dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.
Tři týdny po konci druhé světové války muselo z Brna odejít zhruba 19.500 Němců, a to 30. a 31. května. Šlo o divoký odsun, které provázely násilnosti a úmrtí patrně 1700 Němců, sudetoněmečtí historici uvádějí i více obětí.
Již od dopoledne se konají na výstavišti Sudetoněmecké dny, které budou pokračovat i v neděli, kdy má do Brna přijet i předseda bavorské vlády Markus Söder (CSU).