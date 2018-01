Zhodnocení volebních spotů: Zeman se na svůj vykašlal a z Horáčkova bolí hlava

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Česká televize začala vysílat předvolební spoty jednotlivých prezidentských kandidátů. Jak se jim povedly? Stojí za to se na ně podívat? Kolik si zaslouží hvězdiček? A co na to Jan Tleskač?

Od úterý 2. ledna začala Česká televize vysílat předvolební spoty uchazečů o post prezidenta České republiky. Kandidáti měli možnost televizi dodat minutové a půlminutové televizní reklamy, ne všichni toho však plně využili.



Pojďme se na reklamní dílka jednotlivých kandidátů podívat blíže a určit, kolik z pěti hvězdiček si za ně zaslouží.

Číslo 1 - Velkolepý válečník s "gulema"

"Naše země je rozdělena na nesmiřitelné tábory." Těmito slovy svůj volební spot zahajuje bývalý premiér Mirek Topolánek, který jako jediný z devíti uchazečů o post prezidenta republiky vsadil ve své televizní propagaci na sílu a razanci. Bývalý předseda ODS přísností skutečně nešetří a hned na začátku se snaží navodit pocit, jako by následující prezidentské volby byly poslední bitvou, ve které se dá spasit rozvrácená česká společnost.

V duchu přípravy takřka na příjezd čtyř jezdců apokalypsy, nebo minimálně na opravdu velkou válku, se vlastně nese celý spot, ve kterém je Mirek Topolánek samozřejmě tím rytířem, který se nebojí přijmout odpovědnost za osud naší země a je připraven nás provést těžkými časy.

Na začátku vidíme, jak se s chladnou odevzdanou tváří člověka, který přece nikdy netoužil po tom být hrdinou, připravuje na blížící se střet. Jeho razantní nasazování manžetových knoflíčků, rovnání kravaty a zapínání saka před zrcadlem si nezadá se scénami z historických a fantasy velkofilmů, kde se hlavní hrdina před závěrečnou bitvou s nepřítelem obléká do své lesklé zbroje.

Již v plné polní Topolánek pokračuje ve svém plamenném projevu u řečnického pultíku v temné místnosti, kterou zdobí pouze vlajky České republiky, Evropské unie a NATO. Během svých bojovných slov, jež v kombinaci s postupně gradující říznou hudbou vyvolávají takřka husí kůži, se nezapomene nepřímo vymezit i proti svým soupeřům.

Během této části vidíme asi největší nedostatek kandidátova spotu, a to ne moc hezké zpracování, kdy zničehonic Topolánkova hlava zabírá většinu pravé části obrazovky a na pozadí se objeví ošklivá grafika vlnící se české vlajky, následovaná ústavou a několika kamerovými záběry. Rozmlžený přechod mezi záběry v pozadí a Topolánkovým stále mluvícím obličejem v rámci jinak dobrého zpracování spotu skutečně nepůsobí hezky.

Na samém konci, kdy hrdinný Valach mluví o potřebě "Silného. Energického. Demokratického." prezidenta a mocně při tom gestikuluje rukou, kterou v závěru důrazně zatne v pěst, se člověk pomalu diví, že ve svém bojovném záchvatu nerozmlátí řečnický pultík, nebo minimálně nezačne nad hlavou máchat valaškou.

To by si pak za svůj spot zasloužil i pět hvězdiček, takhle bohužel pouze čtyři.

Číslo 2 - Černobílý hipster

Michal Horáček má jako jediný z kandidátů pouze třicetisekundový spot, což je ve výsledku asi lepší, protože i z jeho krátké televizní propagace tak trochu bolí hlava. Může se zdát, že Horáčkův tým si spletl prezidentské volby s uměleckou filmařskou soutěží. Jinak se jen těžko vysvětluje, proč kandidátova propagace rozhodně nevypadá jako něco, co by mělo z vysílání veřejnoprávní stanice oslovit řadového občana, ale spíš jako nějaká alternativní tvorba, kterou si promítají obrýlení hipsteři někde ve sklepě.

Spot se prakticky skládá pouze ze série černobílých fotek a z trochy jednoduché grafiky v červených a modrých barvách. Střih je umělecky chaotický a některé snímky se střídají tak zběsile, že si člověk nejen nevšimne, co na nich vlastně bylo, ale také se pomalu bojí, aby ze sledování Horáčka nedostal epileptický záchvat.

Do černobílého kolotoče fotek nám od začátku Michal Horáček za doprovodu pomalé dojemné hudby říká, proč by se měl stát prezidentem právě on. Jako první uvede, že nemá "kamarádšofty s politiky a byznysmeny", následuje připomenutí boje o svobodu, pokračuje hrdými Čechy a přejde ke svému velmi oblíbenému tématu, které většinu kampaně cpe, kudy chodí: tedy jeho zájem o - jak sám říká - "slušné lidi".

Horáčkovu projevu není moc co vytknout a i vizuální zpracování, které koresponduje s celkovou grafikou Horáčkovy kampaně, je řemeslně vlastně dobře odvedené. Ale jak už bylo zmíněno, formát vhodný na volební spot pro masového diváka to prostě není.

Horáček si tak zaslouží jen tři hvězdičky, a to ještě s celkem odřenými cípečky.

Číslo 3 - Dojemný objevitel Ameriky

Bývalý diplomat Pavel Fischer má za sebou jistě zručné lidi, protože jeho spot patří k těm vizuálně nejlepším a je nabitý fůrou zajímavých záběrů, především ze setkání s voliči. Ale můžeme vidět i opravdu speciální chvíle, jako například kandidáta zavřeného ve Faradayově kleci čelícího s úsměvem výbojům z Teslova transformátoru. Ano, je to rozhodně moc hezký a efektní záběr, ale člověk si nemůže odpustit otázku, proč je sakra něco takového ve volebním videu a jak to souvisí s funkcí prezidenta. Vskutku záhada.

Fischer ve svém spotu sází především na lidovost a snaží se zahrát na divácké city k čemuž mu pomáhá opravdu hodně pomalá a dojemná hudba, která je jak vystřižená ze závěrečných titulků béčkové tragédie pro ženy. Což znamená, že do televize je naprosto ideální.

Nejslabší na Fischerově spotu je Fischer sám, tedy konkrétně jeho slova, která sice na první poslech zní velmi lákavě a dojemně, ale když se člověk zamyslí nad tím, co bývalý diplomat říká, musí se aspoň trochu pozastavit a zakroutit hlavou. Pavel Fischer ve spotu popisuje svou prezidentskou kampaň jako dlouhou cestu, která ho velmi změnila, což zní opravdu dost neuvěřitelně.

Především, když dvaapadesátiletý muž prohlásí, že až nyní díky kampani pochopil, "že ne všichni mají to štěstí, aby jejich hlas byl slyšet", jak sám doslova říká. No, doufejme, že je toto prohlášení jen nešťastně promyšlený scénář a ne fakt, že Pavel Fischer žil až dodnes v nějaké uzavřené zidealizované společnosti.

Čtyři hvězdičky, ač s podobně odřenými cípečky jako u Michala Horáčka.

Číslo 4 - Realista s IQ 156

Volební spot Jiřího Hynka je takový neslaný a nemastný. Prostě naprosto nevýrazný a nezajímavý, stejně jako sám Hynek ve srovnání s ostatními kandidáty. Na začátku samotného klipu se navíc můžeme mylně domnívat, že se jedná o reklamu Realistů. Pokud si tedy tuhle stranu, která dělala ještě před parlamentními volbami velká ramena, ale teď už po ní neštěkne ani pes, ještě pamatujete. Je to i tak dost pofidérní reklama, protože na záběrech ze setkání je prostor poněkud prázdný a na obrazovce vidíme pomalu více cedulí (z nichž je navíc na většině hlavní tvář Realistů Petr Robejšek, a ne Jiří Hynek) než lidí.

Ve zbytku klipu se můžeme pokochat až roztomile amatérskými záběry z Hynkovy domácnosti, kterými nás navíc provede jeho žena, zatímco kandidát si hraje se svými dětmi. Je nám sděleno například, že je to čestný člověk a má IQ 156. V závěru spotu se s námi Hynek rozloučí poněkud nervozním a zároveň kulišáckým úsměvem, který nám jakoby říká "Je mi jasný, že to nevyhraju. Dělám to jen, abych na sebe upozornil, LOL!"

Není moc co dodat. Víc než dvě hvězdičky si nezaslouží.

Číslo 5 - Neklidný děda v klidném těle

Od Petra Hanniga, který se dá považovat za nejpodivuhodnějšího z kandidátů na prezidenta, nikdo nejspíš nečekal nějak kvalitní spot. Spíše naopak se jistě část lidí těšila na pořádnou dávku politického bizáru. Bohužel jsme se nedočkali ani toho. Ano, Hannigův volební televizní spot je špatný a vypadá, jako by ho vytvořil někdo, kdo přišel z devadesátek. Ale je prostě jenom špatný, není v tom ani trochu zábavy. Možná až na poslední Hannigovu hlášku, že "Česká republika musí zůstat klidným srdcem v neklidném těle Evropy". U té se dá trochu ušklíbnout, ale to je tak všechno.

Jedna hvězdička za snahu.

Číslo 6 - Rozhodně životní optimista

Kandidát za ODA Vratislav Kulhánek si zvolil přímé a ostré heslo "Rozhodně Kulhánek", které se objeví i na začátku jeho televizní reklamy. Spot přesto jakoukoliv říznost postrádá a má spíše jemný a sentimentální nádech podtržený podobně laděným hudebním doprovodem.

Zpočátku, když se kandidát popíše jako "životní optimista" a nastoupí do favoritu, spot začne připomínat spíše generickou reklamu na automobily. Na to pak krásně naváže Kulhánkův výčet úspěchů v automobilovém průmyslu, kde vyzdvihuje například znovuzrození značky Tatra.

Vratislav Kulhánek se dále zaměřuje na pracující lidi, s kterými se v klipu snaží vytvořit sounáležitost tím, že zmíní, jak sám v minulosti vstával na ranní směny. Poté se v klipu mihne několik béčkových celebrit, které vyslovují kandidátovi podporu.

Ve výsledku je spot vlastně příjemně prostý a nijak zbytečně přeplácaný, ač jeho vizuální kvalita a grafické zpracování celkem pokulhává. Ale je třeba uznat, že ač je Vratislav Kulhánek dalším z kandidátů bez šance v prezidentských volbách uspět, dal si jeho tým práci a video nijak extrémně neodfláknul, jako tomu je například u již zmiňovaného Jiřího Hynka.

Tři hvězdičky pro spot pana motoristy.

Číslo 7 - Flákač

Stávající prezident Miloš Zeman pokračuje v plnění svého rozhodnutí, že žádnou osobní kampaň vést nebude, a podle toho dopadl i jeho volební spot, který vytvořit odmítl. Místo něj tak můžeme ve vysílacím čase vyhrazeném pro Zemana vidět pouze starou fotku prezidenta se zasněženým Pražským hradem v pozadí, zpoza nějž během fanfáry z Libuše vyjede text "Zeman znovu 2018". Nic víc, nic míň.

Za tohle si pan prezident nezaslouží ani jednu hvězdičku.

Číslo 8 - Doktor z lidu

Marek Hilšer odpálí svůj spot nejen melancholickou hudbou, ale i mudrlantskou větou "prezident není král, není to jenom úřad, je to člověk". A v duchu takové velké rovnosti a svornosti se nese celé video. Podobně jako Pavel Fischer sází i Hilšer na lidovost, jde ale mnohem dál a snaží se tvářit jako jeden z davu, což dává jasně najevo, když v samotném závěru spotu říká: "Jsem Marek Hilšer a jsem jedním z vás. Pojďme do toho společně."

Vizuálně je spot opravdu povedený a laděný do příjemně výrazných podzimních barev. Na záběrech se společně s Hilšerem podíváme do nemocnice, na přednášku se studenty, na veřejné akce a především na kandidátův rodinný život. Rodina je tématem, o které se lékař velmi opírá a hraje na sentimentální notu.

Za největší nedostatek by se dalo považovat, že volebnímu spotu chybí náboj. Celé je to k unudění poklidné, a i když se Hilšer pokusí vymezit proti ostatním kandidátům tím, že sám za kampaň jako jiní neutrácí velké peníze, tak to vlastně působí až rozpačitě a trapně. Marku Hilšerovi zkrátka chybí nějaká přirozená ráznost, kterou se jeho týmu bohužel nepovedlo uměle dostat ani do jeho spotu. Tomu tak chybí pořádná pádnost a jednoduše zapomenete, co jste to vlastně právě viděli.

Hezké a zasloužené čtyři hvězdičky.

Číslo 9 - Moudrý dědeček odvedle

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš sazí jako vždy na slušnost a jistou civilnost. Ihned na začátku svého volebního spotu cíleně míří na nerozhodnuté voliče, kteří podle něj mohou právě přemýšlet, koho budou volit. A dále se nad věcí zamýšlí: "Rozhodnete se pro to, co už znáte, nebo raději pro něco nového?"

Následují výčet Drahošových představ o České republice, který ale působí dost povrchně a genericky a zajímavé fráze jako "sebevědomá zahraniční politika" znějí ve výsledku vlastně strašně prázdně. Na druhou stranu se pan profesor vyhnul lacinému hraní na city a dojímání. Jeho klip nedoprovázejí žádné teskné melodie, ale naopak příjemně plynoucí a hravá hudba.

Vizuálně je spot zpracovaný opravdu dobře a kvalitou si nezadá s Hilšerovým a Fischerovým. Použité záběry jsou nejrůznější a podobně jako u ostatních kandidátů tu můžeme vidět Drahošův rodinný život, setkání s občany, ale i další aktivity, jako je sport a podobně. Technicky televizní reklama pokulhává pouze v jedné věci, a to je zvuk, kde je hudba poněkud hlasitá, a trochu tak místy překrývá mluvené slovo.

Ač se Jiřímu Drahošovi často vytýká jeho nevýraznost a měkkost, ve svém spotu tak ve výsledku nepůsobí. Naopak vzbuzuje pocit trochu přísného, ale spravedlivého dědečka odvedle, který umí ukázat ramena a okřiknout holomky, co mu běhají po trávníku.

Krásné čtyři hvězdičky pro pana profesora.