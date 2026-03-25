Žene se zima: Napadne až půl metru sněhu, předpovídá ČHMÚ
25. 3. 2026 – 11:16 | Magazín | BS
Avizovaný příchod studené fronty už je na spadnutí, následovat bude znatelné ochlazení a sněhové srážky.
Už několik dní varují odborníci před příchodem studené fronty, která přinese citelné ochlazení a pravděpodobné sněhové srážky, které by se mohly týkat nejen horských oblastí, ale také středních poloh.
Předpovědní modely se s blížícím se úkazem samozřejmě zpřesňují. Situace, kterou máme očekávat, nicméně zůstává: Zima se alespoň na chvíli vrátí v prakticky plné síle.
Ke zlomu dojde již dnes. Nejdřív ale bude ještě teplo: „Během dnešního dne nastane změna v charakteru počasí. Přes den totiž přes naše území přejde od severozápadu studená fronta a před ní k nám bude zpočátku ještě proudit teplý vzduch od jihu. Očekáváme, že nejvyšší teploty vystoupí většinou na 14 až 19 °C, v severozápadní polovině Čech na 9 až 14 °C,“ píšou odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Během dne se začne od západu ochlazovat. „Odpoledne se od severozápadu postupně na většině území přidá i déšť nebo přeháňky, které budou v Čechách v polohách nad 500 m přecházet do sněhových. Na východ území srážky postoupí až večer,“ předpovídají.
Moc slunce si v následujících dnech neužijeme: „Do konce pracovního týdne nás bude doprovázet spíše už zimní počasí se zvětšenou oblačnosti a se srážkami, které budou v polohách nad 500 m sněhové a na severovýchodě a východě území i vydatné,“ pokračují.
„Očekáváme, že do sobotní půlnoci může ve zmíněných oblastech, spadnout od 10 do 50 mm srážek, což znamená, že v polohách nad 600 m může nová sněhová pokrývka na některých místech dosahovat i přes 15 cm,“ uvádějí dále.
„V případě splnění předpovědí, třeba modelu Aladin v oblastí Jeseníku a Beskyd až půl metru nového sněhu,“ zakončují.
Jak přesně se bude počasí vyvíjet nadále, je zatím celkem nejisté: Americký globální model GFS a německý model ICON počítají s déle trvajícím chladným obdobím a denními maximy okolo 10 °C, evropský model ECMWF předpovídá rychlý rozpad studeného bloku a návrat k nadprůměrným teplotám, jak můžeme sledovat na agregátu Wetterzentrale.de.