Žene se ještě větší žár. ČHMÚ zpřísňuje výstrahu
26. 5. 2026 – 4:26 | Magazín | BS
Na obzoru se rýsuje studená fronta, ještě před tím ale přijde pořádně pekelný den.
Kdo musel během posledních několika dní pracovat venku, jistě dá za pravdu, že by se bývaly hodilo alespoň trochu mraků, protože v přímém slunečním žáru pod naprosto čistým blankytem bylo něco dělat docela peklo.
Horka ale budou ještě chvíli pokračovat. Meteorologové z ČHMÚ dokonce vydali výstrahu a varování před vysokými teplotami a s nimi spojeným nebezpečím vzniku požárů.
„V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou úterní (26.5.) maximální teploty pohybovat nad 31 °C, nejčastěji do 32 °C, ojediněle až 33 °C. Na jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 °C také ve středu (27.5.),“ upozorňují odborníci na sociální síti.
„Vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání,“ dodávají.
Platnost výstrahy můžete zhlédnout na přiložené mapce. Horko nicméně bude všude, o tom není pochyb.