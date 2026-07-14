Žene se hrozivé počasí. ČHMÚ varuje před nebezpečnými bouřemi a možnými kroupami
14. 7. 2026 – 9:20 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ upozorňují na nebezpečí lokálního vzniku i velmi silných bouřek.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu už včera vydali varování v oranžové barvě značící vysoký stupeň nebezpečí. Pokrývá celou republiku a důvod je jediný: Možnost tvorby velmi silných bouřek.
Na některých místech jsou ale dnes bouře pravděpodobnější: „Velmi silné bouřky se mohou tvořit hlavně na severních pohraničních horách v Čechách - hlavně v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách případně i Jeseníkách už během dopoledne a kolem poledne. Během odpoledne se budou patrně více rozšiřovat zejména v Čechách i mimo hory. Později odpoledne a večer jejich výskyt čekáme více i na (severní a střední) Moravě, ve Slezsku spíš jen výjimečně,“ popisují odborníci na sociální síti.
„Nejvíce dostupné energie bude dle modelů hlavně v severní polovině Čech a Moravy, kde také očekáváme vyšší střih větru. Bouřky v těchto oblastech mohou být organizovanější díky vyššímu střihu větru a výjimečně je pravděpodobný i výskyt supercel, hlavně ty by mohly přinášet i větší kroupy přes 2 cm,“ pokračují.
Bouřky budou pokračovat pomalu k východu a přinesou s sebou i možnost přívalového deště s úhrny kolem 50 mm. Nasycenost půdy vodou je ale všeobecně nízká a přívalové deště by proto neměly napáchat žádnou větší neplechu, protože se prostě a dobře vsáknou.
Nebezpečí by rovněž mohly představovat nárazy větru, které dnes mohou dosahovat až 90 km/h.
Teploty budou standardně letní: „Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 °C, na jižní Moravě až na tropických 32 °C. Nejvyšší teploty v 1000 m na horách budou kolem 21 °C,“ dodává ČHMÚ.