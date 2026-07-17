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Zendaya oprášila gladiátorky, které jsme pohřbili už před patnácti lety. Vrací se nejkontroverznější boty léta

17. 7. 2026 – 18:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zendaya oprášila gladiátorky, které jsme pohřbili už před patnácti lety. Vrací se nejkontroverznější boty léta
Zendaya zdroj: Profimedia
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Na módě je nejkrásnější to, že nikdy neříká definitivní sbohem. Trendy, které jsme před patnácti lety bez milosti odložili na dno skříně, se jednoho dne vrátí a najednou vypadají lépe než kdy dřív. Přesně to se teď stalo gladiátorským sandálům. Botám, které většina žen spojovala s obdobím kolem roku 2010, vdechla nový život Zendaya.

Herečka se během propagace filmu The Odyssey objevila v dramatických gladiátorkách na podpatku, které sahaly až ke kolenům. Módní magazíny se okamžitě shodly – jeden z nejkontroverznějších trendů minulé dekády je zpět.

profimedia-1116340186 Zendaya působivě vdechla život zapomenutým gladiátorkám zdroj: Profimedia

Boty, které ženy buď milují, nebo nenávidí

Gladiátorky nikdy nepatřily mezi nenápadnou obuv. Buď jste je zbožňovaly, nebo jste si říkaly, že něco takového už nikdy neobujete. Právě proto je zahraniční módní média označují za jeden z nejvíce rozdělujících trendů letošního léta.

Na rozdíl od modelů, které kralovaly kolem roku 2010, ale dnešní verze působí mnohem sofistikovaněji. Místo výrazných ozdob sází na kvalitní materiály, čistší linie a elegantnější siluetu.

profimedia-1116315023 Zendaya vypadá neuvěřitelně přitažlivě zdroj: Profimedia

Zendaya jim dala úplně nový rozměr

Zendaya své gladiátorky zkombinovala s archivními minišaty Alberty Ferretti z kolekce jaro 2008. Výsledný outfit připomínal moderní řeckou bohyni a dokonale navázal na atmosféru filmu The Odyssey, v němž herečka ztvárnila bohyni Athénu.

Právě spojení filmové estetiky s vysokou módou udělalo z jejího outfitu jeden z nejdiskutovanějších looků letošního léta.

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Jak gladiátorky nosit, aby nepůsobily jako z roku 2010

Pokud vás návrat tohoto trendu zaujal, není potřeba kopírovat celebrity.

Nejlépe fungují s jednoduchými střihy a minimalistickým oblečením. Bílé košilové šaty, saténová sukně, rovné džíny nebo jednobarevné minišaty nechají vyniknout právě boty, aniž by celý outfit působil přeplácaně.

Stylisté se shodují, že letošní gladiátorky mají být hlavním prvkem outfitu. Proto je lepší vynechat výrazné šperky nebo příliš nápadné doplňky.

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Dáte jim druhou šanci?

Ještě před pár týdny bychom si nejspíš vsadili, že gladiátorské sandály už zůstanou jen vzpomínkou na první polovinu minulé dekády. Zendaya ale znovu dokázala, že stačí jediný povedený outfit a módní svět začne přepisovat pravidla.

Možná tak nastal čas podívat se do skříně. Je totiž dost možné, že boty, které jste před patnácti lety považovali za dávno překonané, budou letos patřit mezi nejžádanější letní trendy.

Tagy:
Hollywood boty celebrity módní trendy sandály na podpadku gladiatorky
Zdroje:
Marie Claire, WhoWhatWear, harpersbazaar.com, pressly.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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