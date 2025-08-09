Žena myslela, že na zahradě našla pozůstatek minulosti. Skutečnost ale není tak romantická...
9. 8. 2025 – 10:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Při rutinním úklidu zahrady v odlehlé části západního Irska narazila žena na děsivý objev – v zapomenuté plastové tašce ležela lidská lebka. Co zpočátku vypadalo jako podivnost z minulosti, se rychle proměnilo v jeden z nejzáhadnějších nálezů posledních let.
Při úpravách zarostlé zahrady u domu poblíž irské vesnice Eyeries na poloostrově Beara narazili dělníci na mrazivý objev. V zaprášené a vybledlé plastové tašce značky SuperValu z 90. let objevili něco, co na první pohled připomínalo lidskou hlavu. Po otevření tašky bylo jasno – šlo o lidskou lebku, ke které zůstala pouze kostra. Plastový obal i samotné ostatky napovídaly, že se zde nacházely po velmi dlouhou dobu. Odhady hovoří o stáří mezi deseti až čtyřiceti lety.
Majitelka domu, mladá žena, která se nedávno nastěhovala a chtěla pozemek využít pro pěstování zeleniny, ovoce a bylinek, nechala zahradu upravovat minibagrem. Původně zde měl vyrůst nový skleník. Právě během těchto prací došlo k nečekanému nálezu, který obrátil její život naruby. Po nálezu okamžitě kontaktovala irskou policii gardai, kteří prostor uzavřeli a povolali forenzní tým. Lebka byla převezena k detailní analýze včetně DNA a zubních záznamů. Do vyšetřování se zapojil i Úřad státního patologa a přizván bude také forenzní antropolog, který určí věk, pohlaví a případné stopy vedoucí k identifikaci.
Tajemství karavanu a podivných nájemníků
První indicie nenasvědčují tomu, že by šlo o oběť násilného činu. Na lebce nejsou patrné známky poranění, a místo nálezu nebylo označeno jako místo trestného činu. Nicméně okolnosti vyvolávají řadu otázek. Jedna z hlavních vyšetřovacích verzí pracuje s hypotézou, že lebka mohla být před mnoha lety odcizena ze starého hřbitova nebo z krypty. V oblasti se totiž dlouhodobě nacházel malý obytný karavan, který byl od 90. let nabízen k krátkodobému pronájmu. Během let v něm přebývalo více než tucet lidí z Irska, Velké Británie i Švýcarska. Několik let ho obývala i žena, která nabízela výklady karet a spirituální konzultace. Tato žena před několika lety zemřela.
Podle svědectví místních se kdysi v okolí pohyboval i tulák, který obyvatelům ukazoval lebku. Ti si však tehdy mysleli, že jde o repliku – plastovou nebo kamennou. Nyní se nabízí děsivá možnost, že šlo o skutečné lidské ostatky. Dům samotný patří od roku 1993 nizozemské rodině. Před nimi zde žil starší manželský pár. Policie nyní mapuje, kdo všechno na adrese během uplynulých čtyřiceti let žil nebo přebýval. Důkladná prohlídka zahrady má odhalit, zda se v zemi neskrývají i další ostatky.
Identita v mlze, původ neznámý
Zatím nelze určit, zda lebka patřila muži či ženě, ale první odhady naznačují, že šlo o mladého člověka. Odborníci nyní zkoumají jakékoli možné stopy, které by mohly vést k objasnění příčiny smrti. V oblasti se nenachází žádné známé pohřebiště, což posiluje podezření, že lebka byla na místo přenesena z jiného místa. Celá vesnice je z nálezu otřesená. Obyvatelé, kteří žili v klidu a bez větších událostí, se teď snaží pochopit, co se vlastně skrývalo celá léta pod jejich nohama. Policie pokračuje ve vyšetřování, ale pravda o tom, kdo lebka byla a jak se do zahrady dostala, zatím zůstává pohřbena v čase.