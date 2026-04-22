Žena mu zemřela v náručí. S kladivem v ruce rozštípl horu vedví, aby se to už nikomu dalšímu nestalo
22. 4. 2026 – 9:04 | Magazín | Jiří Rilke
Smutný, ale i inspirativní příběh o nesmírném odhodlání a lidské síle se stal dokonce předlohou k filmu.
Smáli se mu 22 let. Dnes je za hrdinu, na jehož počest se vztyčují sochy, natáčí filmy a jeho tvář dokonce najdete i na poštovní známce. Příběh slávy obyčejného Inda Dashratha Manjhiho přitom začíná velmi smutně.
Manjhi žil ve vesnici Gehlaur v nepříliš bohatém indickém státě Bihár. Víska byla v 60. letech minulého století prakticky úplně odříznutá od civilizace: Trh, školy i nejbližší nemocnice byly až v sousedním městě, kam to sice měli obyvatelé Gehlauru vzdušnou čarou docela malý kousek, jenže v cestě stál skalní hřeben a cestovat tak šlo jen 55 kilometrů dlouhou oklikou po prašných cestách.
A právě to stalo osudným Manjhiho lásce: Jeho manželka při procházení zrádným terénem zle spadla a zoufalý Manjhi ji nestihl zachránit, protože do nejbližší nemocnice to bylo prostě a dobře moc daleko. Jeho milovaná Falguni mu zemřela v náručí.
Manjhi, zaplavený směsicí beznaděje, hněvu a ocelového odhodlání, že tohle už se nikdy nesmí stát, popadl do ruky kladivo a začal bušit do skály. Jakoby se snad úplně pomátl.
A přesně to si o něm také říkali ostatní. Manjhi si, dle vlastních slov, často musel vyslechnout, že mu přeskočilo, že je chudák, kterého opustil rozum, když chodí každý den bušit do kamenů. Ale to prý jen posílilo jeho odhodlání.
Odhodlání, které se nakonec ukázalo pevnější než sama hora. Ind se zlomeným srdcem strávil mlácením skály neskutečných 22 let.
A nakonec ji rozštípl vedví.
První úder padl v roce 1960, poslední v roce 1982. Manjhi pokořil horu: Přímo skrz hřeben pouhopouhým kladivem prosekal 110 metrů dlouhou, 9 metrů širokou a 7 metrů hlubokou silnici.
Cestu k lékaři tím zkrátil z 55 na 15 kilometrů.
Dashrath Manjhi za svůj čin nikdy nepožadoval žádnou výplatu, uznání ani ovace. Zemřel v roce 2007, ale pomník toho, co dokáže neskutečné odhodlání jednoho jediného člověka, zůstane vytesaný do reliéfu krajiny už navždy.
Stejně tak nezapomeneme na jeho příběh, který později obletěl celý svět a dokonce se stal předlohou celovečerního filmu.