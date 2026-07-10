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Zemřela Bonnie Tyler. Nezaměnitelný hlas světových hitů umlkl v 75 letech po náhlých komplikacích

10. 7. 2026 – 10:53 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Zemřela Bonnie Tyler. Nezaměnitelný hlas světových hitů umlkl v 75 letech po náhlých komplikacích
Bonnie Tyler zdroj: Profimedia
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Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, jejíž chraplavý hlas a nezapomenutelné hity se zapsaly do historie populární hudby. Podle vyjádření rodiny skonalá ve středu večer v nemocnici v portugalském Faru, kde se několik týdnů léčila po vážných zdravotních komplikacích.

Ještě před několika týdny se zdálo, že se její stav začíná zlepšovat. Na začátku května podstoupila akutní operaci střev a lékaři ji následně uvedli do umělého spánku, aby podpořili její léčbu. V polovině června její tým oznámil, že už není v kómatu, přesto zůstávala ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Nakonec však svůj boj prohrála.

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Hlas, který nešlo s nikým zaměnit

Bonnie Tyler, vlastním jménem Gaynor Hopkins, se proslavila už v 70. letech, ale celosvětovou ikonou se stala především díky písni Total Eclipse of the Heart z roku 1983. Balada se dostala na první místa hitparád po celém světě a dodnes patří mezi nejúspěšnější skladby popové historie.

Stejný úspěch zaznamenaly i další hity, například Holding Out for a Hero nebo It's a Heartache, které se pravidelně vracejí do filmů, seriálů i rádiových playlistů. Její charakteristický chraplavý hlas vznikl po operaci hlasivek v 70. letech a stal se poznávacím znamením celé její kariéry.

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Koncertovala téměř do poslední chvíle

Přestože jí bylo 75 let, Bonnie Tyler zůstávala aktivní. Ještě letos na jaře vystupovala před fanoušky a v rozhovorech říkala, že se cítí dobře, pravidelně cvičí pilates a hudba je stále její největší životní radostí. O to větším šokem byla zpráva o náhlém zhoršení zdravotního stavu, které přišlo po akutních bolestech břicha a následné operaci.

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Dojemné vzpomínky zaplavily internet

Krátce po oznámení úmrtí začaly přicházet kondolence z celého světa. Na Bonnie Tyler vzpomínají kolegové z hudební branže i tisíce fanoušků, kteří připomínají, že její písně provázely několik generací. Herečka Catherine Zeta-Jones ji označila za výjimečnou ženu s mimořádným talentem, Bryan Adams poděkoval za její nezapomenutelné interpretace a Rod Stewart ji nazval skutečnou hudební legendou.

Odchod Bonnie Tyler znamená konec jedné výjimečné éry. Její hlas ale bude dál znít z reproduktorů po celém světě a připomínat zpěvačku, která dokázala jedinou písní vyvolat emoce, na které se nezapomíná.

Tagy:
smrt komplikace legenda zpěvačka Bonnie Tyler
Zdroje:
euronews.com, Deadline, The Guardian
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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