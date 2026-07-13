Zemřel Sam Neill. Hvězda Jurského parku odešla nečekaně, svět přišel o jednoho z nejcharismatičtějších herců své generace
13. 7. 2026 – 11:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel Sam Neill, charismatický novozélandský herec, kterého si diváci po celém světě navždy spojí především s rolí doktora Alana Granta v Jurském parku. Za sebou zanechal více než padesátiletou kariéru plnou nezapomenutelných filmových i televizních rolí.
Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec Sam Neill, muž, jehož tvář si miliony diváků navždy spojí s paleontologem Alanem Grantem z Jurského parku. Jeho kariéra však zdaleka nebyla jen o dinosaurech. Během více než padesáti let se vypracoval mezi nejrespektovanější herce své generace, střídal role romantických hrdinů, charismatických padouchů i komplikovaných dramatických postav a zanechal po sobě filmografii čítající přes 150 titulů.
Rodina oznámila jeho úmrtí prostřednictvím hercova instagramového účtu. Sam Neill zemřel v pondělí v australském Sydney obklopen nejbližšími.
„S nesmírným zármutkem oznamujeme zprávu o jeho úmrtí. Sam odešel důstojně, obklopen rodinou. Jeho odchod byl náhlý a nečekaný, ale jsme vděční za to, že zůstal až do konce bez rakoviny,“ uvedla rodina. Zároveň poděkovala personálu nemocnice St Vincent's Private Hospital za péči a požádala veřejnost o respektování soukromí v době, kdy se vyrovnává s bolestivou ztrátou.
Ještě letos na jaře přitom Neill oznámil, že je bez známek rakoviny. V roce 2022 mu lékaři diagnostikovali vzácnou a agresivní formu rakoviny krve – angioimunoblastický T-buněčný lymfom ve třetím stadiu. Podstoupil náročnou léčbu a nemoc se dostala do remise, přesto každý měsíc absolvoval další terapii.
Od novozélandských divadel až mezi hollywoodské legendy
Sam Neill se narodil v roce 1947 jako Nigel John Dermot Neill v severoirském Omaghu. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala na Nový Zéland. Už jako školák si změnil jméno na Sam, protože na škole bylo několik Nigelů. Později s humorem říkal, že být filmovou hvězdou jménem Nigel Neill by jednoduše nefungovalo.
Původně studoval práva, první rok ale označoval za „katastrofální“. Právě tehdy objevil divadlo a rozhodl se vydat cestou herectví. Začínal v divadelním souboru Downstage Theatre ve Wellingtonu, kde dostával 35 dolarů týdně a jako bonus si mohl odnést zbytky jídla z kuchyně po divácích.
Průlom přišel v roce 1977 díky filmu Spící psi, prvnímu novozélandskému filmu uvedenému v amerických kinech. Následovaly role ve filmech Má skvělá kariéra, Přichází Satan! 3, kultovním snímku Possession, dramatu Výkřik ve tmě po boku Meryl Streep nebo ve filmu Hon na ponorku.
Celosvětovou slávu mu ale přinesl až rok 1993. Nejprve zazářil v oscarovém dramatu Piano režisérky Jane Campion, krátce nato se objevil jako doktor Alan Grant v Jurském parku Stevena Spielberga. Jen málokdo dnes ví, že tato role byla původně nabídnuta Harrisonu Fordovi. Alan Grant se stal jednou z nejikoničtějších filmových postav devadesátých let a Neill se k ní později vrátil i ve filmech Jurský park III a Jurský svět: Nadvláda.
Během své kariéry se objevil také ve filmech Úplné bezvětří, Kniha džunglí, V tlamě šílenství, Horizont události, Dvousetletý muž, Talíř a Králíček Petr. V roce 2016 zazářil v novozélandské dobrodružné komedii Hon na pačlověky režiséra Taiky Waititiho. Právě spolupráce s ním mu později vynesla i menší role ve filmech Thor: Ragnarok a Thor: Láska jako hrom.
Výraznou stopu zanechal také na televizních obrazovkách. Diváci si ho oblíbili jako nekompromisního majora Chestera Campbella v seriálu Gangy z Birminghamu. Objevil se rovněž v seriálech Dvanáct porotců a Tudorovci a propůjčil svůj hlas epizodám seriálů Simpsonovi a Rick a Morty. Za minisérii Reilly, král špionů získal nominaci na Zlatý glóbus. Jen těsně mu unikla i další ikonická role. V roce 1986 patřil mezi hlavní kandidáty na Jamese Bonda po Rogeru Mooreovi, nakonec však producenti dali přednost Timothymu Daltonovi.
Muž, který miloval život, víno i svou rodinu
Přestože patřil mezi hollywoodské hvězdy, nejšťastnější byl doma na své farmě a ve vinařství Two Paddocks v oblasti Central Otago na Novém Zélandu. S typickým humorem říkal, že vinařství je směšně drahé a časově náročné, ale zároveň nesmírně zábavné. Jeho hospodářská zvířata nesla jména kolegů z filmového průmyslu – slepice Laura Dern, kachna Kylie Minogue nebo kráva Helena Bonham Carter.
V roce 2023 vydal autobiografii Did I Ever Tell You About This?, ve které otevřeně popsal svůj boj s rakovinou. Přestože si uvědomoval vážnost své situace, smrt nikdy nepovažoval za něco, čeho by se bál.
„Smrti se nebojím, ale štvalo by mě to. Chtěl bych tu být ještě deset nebo dvacet let. Máme nádherné terasy, olivovníky a cypřiše a rád bych viděl, jak všechno dozrává. A hlavně bych chtěl sledovat, jak vyrůstají moje vnoučata. Ale samotné umírání? To je mi vlastně jedno,“ řekl tehdy v rozhovoru pro deník The Guardian.
Za své zásluhy získal titul důstojníka Řádu britského impéria a později byl povýšen do rytířského stavu. Od roku 2022 tak nesl titul sir Sam Neill. Na jeho odchod okamžitě reagovali politici i kolegové z celého světa. Novozélandský premiér Christopher Luxon jej označil za „jednoho z největších“.
„Začínal v době, kdy na Novém Zélandu prakticky neexistoval filmový průmysl. Více než padesát let přinášel novozélandské příběhy do celého světa a pomohl vytvořit jeden z našich nejvýznamnějších kulturních exportů. Jeho dílo budou lidé sledovat a milovat ještě dlouho po nás všech.“
Australský premiér Anthony Albanese napsal, že Neill měl zvláštní místo v srdcích Australanů.
„S nemocí bojoval se stejnou důstojností, humorem a odhodláním, které dodávaly sílu každému jeho hereckému výkonu. Bude nám velmi chybět.“
Spisovatelka Kathy Lette vzpomínala na jeho šarm, laskavost a sebeironii, zatímco herec David Wenham ho označil za nejštědřejšího a nejvíce podporujícího přítele, jakého kdy poznal.
Sam Neill po sobě zanechal čtyři děti, šest vnoučat a nesmazatelnou stopu ve světové kinematografii. Byl hercem, který dokázal během jediné scény vzbudit respekt, pobavit i dojmout. Nikdy neusiloval o status hollywoodské celebrity, přesto se jí stal. A zatímco dinosauři z Jurského parku budou na filmových plátnech dál ožívat pro další generace diváků, jejich nejoblíbenější paleontolog se stal součástí filmové historie navždy.