Zemřel režisér Václav Vorlíček, natočil Popelku či Dívku na koštěti

Praha je připravena postavit vyhřívané stany pro lidi bez přístřeší, pokud by se zhoršilo počasí a udeřily mrazy. Kapacita nocleháren a denních center je ale zatím dostatečná. Novinářům to ve středu řekl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Ve věku 88 let zemřel v úterý večer režisér Václav Vorlíček. Serveru Blesk.cz to řekl režisér Zdeněk Zelenka, podle kterého zemřel v nemocnici Pod Petřínem. Vorlíček je autorem oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, seriálu Arabela či komedie Dívka na koštěti. V roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos kinematografii.

Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek , je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to ve středu řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

